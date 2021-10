Europa League: SK Rapid biegt Dinamo Zagreb - Chance auf Aufstieg lebt

Der SK Rapid biegt am dritten Spieltag der Europa League Dinamo Zagreb mit 2:1 und hält die Chance auf einen potenziellen Aufstieg am Leben.

Rapid Wien zeigte am Donnerstag die erhoffte Reaktion auf zuletzt durchwachsene Ergebnisse. Bei den Hütteldorfern stimmte vieles: Tempo, Einsatz, Spielwitz.

Dinamo Zagreb wurde mit Nadelstichen zwar gefährlich, tat sich im Aufbau aber schwer, da wirkte das hohe Pressing der Wiener.

Und im eigenen Offensivspiel bewiesen Dietmar Kühbauers Männer Kaltschnäuzigkeit. Marco Grüll brachte Rapid bereits nach neun Minuten in Führung - Mislav Orsic gelang nach 24 Minuten der Ausgleich für Dinamo. Das entscheidende Tor erzielte Maximilian Hofmann bereits nach 34 Minuten. Ein Treffer, der für den Sieg reichen sollte.

Unter dem Strich ein immens wichtiger Sieg für Rapid. Die Mannschaft von Kühbauer bot im zweiten Durchgang eine nahezu astreine Defensivleistung, Zagreb kam kaum zur Entfaltung, dafür war das Wiener Pressing zu aggressiv.

Vorne bewiesen die Hütteldorfer Effizienz, in einer temporeichen ersten Hälfte stellten sie die Weichen auf Sieg. Im zweiten Durchgang hatte Zagreb mehr vom Spiel, doch die Wiener Defensive hielt Stand.

Rapid gastiert am Sonntag in Hartberg, Dinamo empfängt am selben Tag Istra 1961 Pula. Am nächsten Europa-League-Spieltag treffen sich beide Teams zum Rückspiel in Zagreb (4. November, 21 Uhr).

