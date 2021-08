SK Rapid Wien - Zorya Lugansk: Europa League Qualifikation im TV und Livestream sehen

Gelingt dem SK Rapid der Sprung in die Europa-League-Gruppenphase? Im Hinspiel gegen Zorya Lugansk aus der Ukraine können die Hütteldorfer einen wichtigen Schritt gehen. Wie ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Am Donnerstag um 21:00 Uhr steigt in Hütteldorf das Playoff-Hinspiel gegen Zory Lugansk.

Die Vorzeichen sind relativ überschaubar. In vier Ligaspielen konnte bisher nur der WAC besiegt werden, zuletzt setzte es eine 1:2-Pleite in Altach. Immerhin konnte auf eurpäischem Boden in der dritten Runde der Europa League Anorthosis Famagusta (3:0, 1:2) aus dem Weg geräumt werden.

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer zeigte sich nach der Niederlage in Altach angespannt: "Wir haben alles versucht. Es ist vielleicht so, dass wir nicht jeden Pass gut gespielt haben. Aber zu sagen minimalistisch, tut mir leid. Wir haben schon neun Spiele gehabt, so viele wie kein anderer."

In überragender Form befindet sich aber auch nicht der Gegner aus der Ukraine. Nach vier Ligapartien hält Zorya bei vier Punkten und liegt auf dem achten Tabellenplatz der Premier Liga.

SK Rapid gegen Zorya im TV und Livestream

Das Spiel ist am Donnerstagabend im Free-TV auf ORF 1 zu sehen.

Um 20:55 Uhr beginnt die Übertragung, der Ankick erfolgt um 21:00 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Boris Kastner-Jirka und Helge Payer, Herbert Prohaska und Roman Mählich analyiseren.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

© getty SK Rapid.

Ballo zu Rapid: Hapert es an der Kaufoption?

Schon länger wird der SK Rapid mit Chelsea-Talent Thierno Ballo in Verbindung gebracht. Die Hütteldorfer sollen großes Interesse an dem Österreicher zeigen.

Nun twitterte Chelsea-Insider und Reporter Nizaar Kinsella ein Update. Demnach sei zu erwarten, dass Rapid das Rennen um Ballo gewinnen wird - konkret geht es um eine Leihe. Rapid würde auf eine Kaufoption pochen, ein Umstand, der einen potenziellen Deal noch aufhält, so der Reporter.