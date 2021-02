WAC - Tottenham Hotspur: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen

Auf den Wolfsberger AC wartet am Donnerstag um 18:55 Uhr mit Tottenham Hotspur eine gigantische Hürde. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Obwohl sich Tottenham in furchtbarer Form befindet - die Spurs mussten in den letzten sechs Spielen fünf Niederlagen einstecken - ist die Truppe von Jose Mourinho rund um Harry Kane und Heung-min Son gegen den WAC freilich in der klaren Favoritenrolle.

Vielmehr wird Tottenham das Sechzehntelfinale gegen die Kärntner sehr ernst nehmen - der Europa-League-Titel ist für den Großklub aus Nordlondon wohl die beste Chance, sich für die nächste Champions-League-Saison zu qualifizieren. In der Liga befindet sich Tottenham bereits auf dem neunten Tabellenplatz.

WAC - Tottenham findet in Budapest statt

Das Sechzehntelfinal-Hinspiel zwischen dem Wolfsberger AC und Tottenham findet am Donnerstag nicht im Klagenfurter Wörthersee Stadion statt. Weil die Ausnahmeerlaubnis für die Spurs zurückgezogen wurde, wird die Partie in der Puskas Arena in Budapest über die Bühne gehen.

© imago images / PA Images Harry Kane und Heung-Min Son zählen zu den Topscorern der Premier League.

WAC gegen Tottenham im TV und Livestream sehen

Gute Nachrichten für alle Freunde des Free-TV: Wolfsberger AC gegen Tottenham läuft auf Puls 4 frei empfangbar. Die Übertragung startet um 18:15 Uhr, kommentiert wird die Partie von Florian Knöchl, Ex-Sturm-Kicker Johnny Ertl liefert die Analysen.

Die Begegnung ist zudem auf DAZN im Livestream zu sehen. Der Streaming-Riese überträgt das Spiel live über die vollen 90 Minuten.

WAC vs. Spurs im Liveticker

Europa League: Die Zwischenrunde im Überblick