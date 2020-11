Royal Antwerpen - LASK: Europa League im TV, Livestream und Liveticker sehen

Es geht weiterhin im Eiltempo durch die Saison, deshalb muss der LASK in der dritten Woche in Folge in der Europa League ran, diesmal gegen Royal Antwerpen. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Wer hätte gedacht, dass der LASK am dritten Spieltag mit Royal Antwerpen den aktuellen Tabellenführer der Gruppe J empfängt? Nach Siegen gegen Ludogorets und zuletzt auch Tottenham könnten die Niederländer mit einem vollen Erfolg gegen den LASK einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen.

Die Linzer auf der anderen Seite könnten bei einem Sieg mit Antwerpen (und eventuell den Spurs) gleichziehen. Unterschätzt wird der Gegner definitiv nicht mehr, es könnte also eine intensive Partie bevorstehen.

Royal Antwerpen - Linzer ASK: Livestream und TV-Übertragung

Die Partie läuft live auf DAZN und zudem auf Puls4, Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Wer die anderen Matches, unter anderem den WAC, nicht verpassen will, der ist bei der GoalZone auf DAZN genau richtig.

Antwerpen - LASK im Liveticker

Selbstverständlich steht zur Partie auch der SPOX-Liveticker zur Verfügung. Hier geht's lang!

Wer lieber die Konferenz aller Spiele nachlesen möchte, der ist hier an der richtigen Stelle.

Royal - LASK: Die Aufstellungen

Antwerpen: Butez - De Laet, Gelin, Seck - Miyoshi, Gerkens, Haroun, Hongla, Juklerod - Refaelov, Mbokani

Ersatz: Beiranvand - Verstraete, Benavente, Buta, Ampomah, Batubinsika, De Pauw

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Raguz, Balic

Ersatz: Gebauer - Ramsebner, Tscheberko, Andrade, Potzmann, Madsen, Haudum, Eggestein, Goiginger

Es fehlt: Grgic (gesperrt)

Europa League: Die Tabelle in Gruppe J

Platz Verein Sp S U N Tore Punkte 1. Royal Antwerpen 2 2 0 0 3:1 6 2. Tottenham Hotspur 2 1 0 1 3:1 3 3. LASK 2 1 0 1 4:6 3 4. Ludogorez Rasgrad 2 0 0 2 4:6 0

