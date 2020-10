Molde FK - SK Rapid Wien: Die Europa League im Free-TV, Livestream & Liveticker sehen

Nach der Auftakt-Niederlage in der Europa League gegen Favorit Arsenal geht es für den SK Rapid am heutigen Donnerstag bei einem der "machbaren" Gegner weiter. Die Grün-Weißen treffen auf den norwegischen Erstligisten Molde FK. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für Rapid wird das Europa-League-Duell mit Molde gewissermaßen zu einem Aufeinandertreffen mit den Erben von Ole Gunnar Solskjaer. Die norwegische Fußballlegende Solskjaer trainierte den Club 2011 bis 2013 bzw. 2015 bis 2018, machte dabei den Ex-Salzburg-Goalgetter und nunmehrigen BVB-Star Erling Haaland groß und leitete das Erfolgsjahrzehnt eines Clubs ein, der trotz langer Tradition erst 2011 seine Meisterpremiere feierte.

Solskjaer, der nun seit Ende 2018 Englands Rekordchampion Manchester United betreut, war aber auch verantwortlich für den vielleicht größten internationalen Erfolg, erreichte mit Molde 2015/16 in der Europa League die Runde der besten 32. Dort kam gegen den späteren Sieger FC Sevilla das Aus, davor hatte man aber mit Platz eins in der Gruppe vor Fenerbahce Istanbul, Ajax Amsterdam und Celtic Glasgow aufhorchen lassen.

Der andere große Europacup-Erfolg Moldes hat mit Solskjaer nichts zu tun und datiert aus der Saison 1999/2000, als man die Gruppenphase der Champions League erreichte. Nach wie vor ist der Verein aus der Kleinstadt am Nordmeer der einzige norwegische Club neben Rosenborg, der schon einmal in der Champions League vertreten war. 1999/2000 reichte es mit drei Punkten hinter Real Madrid, dem FC Porto und Olympiakos Piräus aber nur zum letzten Platz in der Gruppe.

Molde - SK Rapid: TV-Übertragung & Livestream

Wie gewohnt zeigt der Streamingdienst DAZN alle Matches der Europa League - so auch das Gastspiel von Rapid bei Molde. Ab 21.00 Uhr geht´s los, Kommentator ist Ruben Zimmermann, als Experte fungiert Max Nicu. Außerdem läuft die Partie noch in der GoalZone, der Konferenz aller EL-Spiele.

DAZN kostet 119,99 Euro im Jahr oder alternativ 11,99 Euro im Monat. Neukunden können bei dem Anbieter zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen. Neben Highlights aus der Welt des Fußballs, zum Beispiel die Champions League, die Europa League oder die Serie A, zeigt DAZN auch zahlreiche weitere Sportarten wie US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Golf, Boxen, Darts und vieles mehr.

Zudem gibt es das Spiel auch im Free-TV. Ab 20.15 Uhr beginnt PULS 4 mit der Vorberichtserstattung, ehe um 21 Uhr der Anpfiff erfolgt. Durch die Sendung führen Phillip Hajszan, Florian Knöchl und Johnny Ertl.

Molde FK gegen Rapid Wien im Liveticker

Für all jene ohne Möglichkeit das Spiel im TV oder Stream zu sehen, gibt es selbstverständlich einen umfassenden SPOX-Liveticker. Hier geht's lang!

Wer lieber die Konferenz aller Matches nachlesen möchte, der ist hier an der richtigen Stelle.

SK Rapid Wien bei Molde FK: Mögliche Aufstellungen

Molde: Linde - Pedersen, Björnbak, Gregersen, Haugen - Hussain, Aursnes - Hestad, Eikrem, Bolly - Omoijuanfo

Ersatz: Craninx, Ranmark - Risa, Sinyan, Moström, Ellingsen, Knudtzon, Christensen, Brynhildsen, Andersen

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Hofmann, Barac - Arase, D. Ljubicic, Grahovac, Ullmann - Ritzmaier - Kara, Kitagawa

Ersatz: Gartler, Unger - Sonnleitner, Greiml, Schick, Petrovic, Knasmüllner, Ibrahimoglu, Alar

Es fehlen: Fountas (Mittelhandknochenbruch), Demir (nach positivem Corona-Test Mitte Oktober), Schobesberger (rekonvaleszent), Dibon (nach Kreuzbandriss)

Rapid ohne Taxi Fountas bei Molde

Der Grieche erlitt beim Duell mit dem FC Arsenal einen komplizierten Bruch des Mittelhandknochens und kann auch mit einer Schiene nicht zum Einsatz kommen. Ein genauer Comeback-Termin ist noch nicht bekannt.

"Für Donnerstag geht es sich leider nicht aus", bestätigte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer bei der Abreise seiner Mannschaft.

Yusuf Demir wartet noch auf einen weiteren Corona-Test, bevor er wieder ins Geschehen eingreifen kann.

