LASK trifft im Europa-League-Playoff auf Sporting Lissabon oder FC Aberdeen

Der LASK wird bei einem Weiterkommen gegen Dunajska Streda eine schwierige Aufgabe im Europa-League-Playoff vor der Brust haben. Wie die Auslosung in Nyon am heutigen Freitag ergab, gastieren die Linzer möglicherweise bei Sporting Lissabon oder FC Aberdeen. Der Gegner hat Heimrecht, die Entscheidung fällt in einem Spiel.

Bereits in der Vorsaison traf der LASK auf den portugisieschen Traditionsklub Sporting Lissabon, damals setzte es auswärt eine 1:2-Niederlage. In Linz feierte der österreichische Europacup-Starter einen satten 3:0-Erfolg.

Auch Aberdeen dürfte nicht zu unterschätzen sein. Die Schotten gewannen vier ihrer letzten fünf Ligaspiele, zuletzt zwang man Viking Stavanger in der EL-Quali in die Knie.