TSV Hartberg in der Europa-League-Qualifikation: Auslosung, Gegner, Spieltermine

Europa-League-Neuling TSV Hartberg startet in der 2. Qualifikationsrunde - am heutigen Montag erfährt das "kleine gallische Dorf" wer der Gegner sein wird. SPOX erklärt euch, wo es die Auslosung zu sehen gibt und wer Hartbergs mögliche Kontrahenten sind.

In der Europa-League-Qualifikation treten der TSV Hartberg und der LASK an. Die Hartberger sind bei ihrem Europacup-Debüt in der zweiten Quali-Runde gesetzt, die Linzer in der dritten Runde ebenso.

Um in die Gruppenphase einzuziehen, muss Hartberg ab 17. September insgesamt drei Runden überstehen, der LASK ab 24. September zwei. Die Entscheidung über den Aufstieg erfolgt in der EL-Quali ausschließlich in einer Partie.

Europa League Qualifikation: Diese Gegner warten auf Hartberg

Im Pokalsieger- und Verfolger-Weg nehmen 72 Mannschaften an der zweiten Quali-Runde teil. Als gesetzte Mannschaft treffen die Hartberger auf einen ungesetzten Verein. Die UEFA behält sich das Recht, für die Auslosung eine Gruppeneinteilung vorzunehmen, sodass ein Duell zweier Klubs ohne genehmigtem Stadion nicht möglich ist. Das sind Hartbergs mögliche Kontrahenten im Überblick:

Ungesetzt FK Kukesi (ALB) Servette FC (SUI) Aris Thessaloniki (GRE) OFI Kreta (GRE) FK Ventspils (LVA) Lincoln Red Imps (GIB) NK Olimpija (SVN) NK Osijek (CRO) IFK Göteborg (SWE) Hammarby IF (SWE) FK Bodo/Glimt (NOR) Viking Stavanger (NOR) FC Progres (LUX) FK Riteriai (LTU) ZSKA Sofia (BUL) Honved Budapest (HUN) Qaisar Qysylorda (KAZ) FC Botosani (ROU) Neftci Baku (AZE) B36 Torshavn (FRO) Shamrock Rovers (IRL) Lokomotive Plowdiw (BUL) Piast Gliwice (POL) Hibernians Paola (MLT) Dunasjka Streda (SVK) KF Laci (ALB) Backa Topola (SRB) KS Teuta (ALB) FK Renova (MKD) FK Borac (BIH) FC Sfântul Gheorghe (MDA) Coleraine FC (NIR) Bala Town (WAL) Lokomotive Tiflis (GEO) Maccabi Haifa (ISR)/FK Zejeznicar (BIH) FC Kalju (EST)/NS Mura (SVN)

TSV Hartberg in der EL-Quali: Wann und wo gibt es die Auslosung?

Auf wen Hartberg trifft, wird am Montag, den 31. August entschieden. Die Ziehung seht ihr per Livestream ab 13.00 Uhr auf der offiziellen UEFA-Seite - hier geht's lang.

Österreich im Europacup 2020/21: Salzburg, Rapid, WAC, LASK, Hartberg

Die österreichische Bundesliga ist in der aktuellen Saison mit fünf Klubs vertreten. Der WAC hat das Ticket für die Europa-League-Gruppenphase fix. Während Hartberg in zweiten Runde der Qualifikation an den Start geht, beginnt der LASK eine Runde später mit der Mission Aufstieg.