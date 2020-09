LASK in der Europa-League-Qualifikation: Auslosung, Gegner, Spieltermine

Nach einer sensationellen Saison in der Europa League peilt der LASK auch dieses Jahr das Minimalziel "Gruppenphase" an. SPOX erklärt euch, wo es die am heutigen Dienstag stattfindende Auslosung zu sehen gibt und wer die möglichen Gegner der Linzer sind.

Für die Linzer beginnt die Europa League in der dritten Qualifikations-Runde. Ab 24. September startet der LASK in den Europacup, die erste Hürde wird heute entschieden. Die Entscheidung über den Aufstieg erfolgt in der EL-Quali ausschließlich in einer Partie.

Europa League Qualifikation: Diese Gegner warten auf LASK

Im Pokalsieger- und Verfolger-Weg nehmen 52 Teams an der dritten EL-Qualifi-Runde teil. Der LASK könnte dabei auf eine Vielzahl von möglichen Gegnern treffen, die meisten davon stehen erst nach der zweiten Qualifikationsrunde fest. Hier zeigen wir euch dennoch eine kleine Auswahl an potenziellen Kontrahenten:

Sporting Charleroi (BEL)

Lech Posen (POL)

Hajduk Split (CRO)

Dynamo Moskau (RUS)

FC St. Gallen (SUI)

FK Vojvodina (SRB)

Lok Zagreb (CRO)

Anorthosis Famagusta (CYP)

LASK in der EL-Quali: Wann und wo gibt es die Auslosung?

Auf wen der LASK trifft, wird am Dienstag, den 1. September entschieden. Die Ziehung seht ihr ab 13.00 Uhr per Livestream auf der offiziellen UEFA-Seite - hier geht's lang.

Österreich im Europacup 2020/21: Salzburg, Rapid, WAC, LASK, Hartberg

Die österreichische Bundesliga ist in der aktuellen Saison mit fünf Klubs vertreten. Der WAC hat das Ticket für die Europa-League-Gruppenphase fix. Während Hartberg in zweiten Runde der Qualifikation an den Start geht, beginnt der LASK eine Runde später mit der Aufstiegs-Mission.