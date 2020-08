Europa-League-Qualifikation: TSV Hartberg kennt ersten Gegner der Europacup-Geschichte

Der TSV Hartberg darf erstmals in der Klub-Geschichte in der Europa League antreten und bekommt es dort auswärts mit Piast Gliwice aus Polen zutun.

In der Europa-League-Qualifikation sind die Hartberger bei ihrem Europacup-Debüt in der zweiten Quali-Runde gesetzt. Um in die Gruppenphase einzuziehen, muss Hartberg ab 17. September insgesamt drei Runden überstehen. Die Entscheidung über den Aufstieg erfolgt in der EL-Quali ausschließlich in einer Partie.

Europa League Qualifikation: Diese Gegner warten auf Hartberg

Im Pokalsieger- und Verfolger-Weg nehmen 72 Mannschaften an der zweiten Quali-Runde teil. Die UEFA behält sich das Recht, für die Auslosung eine Gruppeneinteilung vorzunehmen, sodass ein Duell zweier Klubs ohne genehmigtem Stadion nicht möglich ist. Der Gegner ist Piast Gliwice aus Polen, gespielt wird in Polen.