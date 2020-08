Europa League: Inter Mailand - Bayer Leverkusen heute live in Österreich im TV, Livestream und Liveticker

Es ist der erste richtige Kracher dieser Europa-League-Finalrunde. Mit Inter Mailand und Bayer Leverkusen kreuzen zwei potenzielle Titel-Kandidaten die Klingen. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Leverkusen besiegte die Glasgow Rangers nach Hin- und Rückspiel mühelos mit 4:1., der heutige Gegner hatte mit dem FC Getafe wesentlich mehr Schwierigkeiten, gewann schlussendlich aber mit 2:0. Wie auch in diesem Spiel wird am heutigen Abend das Weiterkommen in nur einer Partie entschieden.

Das Duell steigt am heutigen Montag in Düsseldorf. Im Parallelspiel begegnen sich in Köln Manchester United und der FC Kopenhagen.

Europa League Viertelfinale: Alle Termine im Überblick

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Ort Inter Mailand Bayer Leverkusen Mo, 10. August 21 Uhr Düsseldorf Manchester United FC Kopenhagen Mo, 10. August 21 Uhr Köln Wolverhampton Wanderers FC Sevilla Di, 11. August 21 Uhr Duisburg Shakhtar Donetsk FC Basel Di, 11. August 21 Uhr Gelsenkirchen

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen im Free-TV und Livestream sehen

Alle Spiele der Europa League sind auf DAZN zu sehen. Somit ist auch Inter gegen Bayer auf der Streamingplattform vorzufinden.

Zusätzlich zur Europa League bietet DAZN auch zahlreiche Champions-League-Spiele live und in voller Länge an. Aber auch die besten nationalen Ligen (Bundesliga, Ligue 1, Primera Division, Serie A), die der Fußball zu bieten hat, sind beim "Netflix des Sports" im Angebot. Doch DAZN überträgt nicht nur Fußball, sondern auch Basketball-, American-Football-, Eishockey-, oder Baseballspiele.

Der Preis für ein DAZN-Abonnement beträgt im Monat 11.99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor hat man die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

In dieser Saison hat zudem Puls4 die Rechte an der Europa League. Nach dem Ausscheiden des LASK fokussiert sich der Free-TV-Sender auf das Duell mit der nächst-höchsten Österreich-Beteiligung: Inter gegen Leverkusen. Übertragungsstart ist um 20.15 Uhr.

Internazionale gegen Leverkusen im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo hat, kann die Partie im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Spitzenspiels.

