HIGHLIGHTS: LASK - Manchester United Tore und beste Szenen im Video

Der LASK hat am Donnerstag im Achtelfinale der Europa-League eine 0:5-Heimniederlage gegen Manchester United kassiert. Im Linzer Stadion waren aufgrund des grassierenden Coronavirus keine Zuschauer zugelassen. Die besten Szenen und Highlights gibt's in diesem Artikel als Video.

Der englische Rekordmeister setzte sich im Linzer Stadion, wo aufgrund des grassierenden Coronavirus keine Fans zugelassen waren, mit 5:0 durch. Die Tore erzielten Odion Ighalo (28.), Daniel James (58.), Juan Mata (82.), Mason Greenwood (91.) und Andreas Pereira (93.).

Die Retourpartie ist für kommenden Donnerstag im Old Trafford angesetzt, eine Austragung an diesem Termin erscheint aber aufgrund der aktuellen Situation unwahrscheinlich. Eine diesbezügliche Entscheidung wird die UEFA am Dienstag treffen.

Europa League: LASK - Manchester United

Die Duelle im Achtelfinale der UEFA Europa League: