HIGHLIGHTS: LASK - AZ Alkmaar Tore und beste Szenen im Video

Der LASK steht im Achtelfinale der Europa League. Die Linzer setzten sich im Heimspiel gegen Alkmaar am Donnerstag mit 2:0 (1:0) durch und stießen nach dem 1:1 im Hinspiel damit erstmals in der Clubgeschichte in die Runde der besten 16 eines Europacup-Bewerbs vor. Die besten Szenen und Highlights gibt's in diesem Artikel als Video.

© GEPA

Stürmer Marko Raguz, schon im Hinspiel der Torschütze, war im Linzer Stadion mit einem Doppelpack (44./Foul-Elfmeter, 50.) Matchwinner für die Athletiker. LASK-Verteidiger Philipp Wiesinger sah im Finish noch die Gelb-Rote Karte (88.). Die Auslosung des Achtelfinales findet am Freitag (13.00 Uhr) statt.

Europa League: AZ Alkmaar - LASK

Die Duelle im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League: