HIGHLIGHTS: Eintracht Frankfurt - Red Bull Salzburg, Tore im Video

Der FC Red Bull Salzburg traf am Donnerstagabend im Hinspiel des Sechzehntelfinals der UEFA Europa League auswärts auf Eintracht Frankfurt, wo es eine herbe Klatsche regnete. Die besten Szenen und Highlights gibt's in diesem Artikel als Video.

Salzburg steht in der Europa-League vor dem Aus. Nach einem 1:4 (0:2) im Sechzehntelfinal-Hinspiel bei Eintracht Frankfurt am Donnerstag sind die Aufstiegschancen von Österreichs Meister nur noch gering. Hwang Hee-chan gelang per Elfmeter (85.) zumindest ein Auswärtstor. Daichi Kamada traf zuvor dreimal (12., 43., 53.) für die Elf von Adi Hütter, auch Filip Kostic (56.) traf für Frankfurt.

Europa League: Salzburg gegen Eintracht Frankfurt

