Europa League: Wer zeigt / überträgt LASK – AZ Alkmaar heute live im TV oder Livestream?

Bundesliga-Tabellenführer LASK hat in der Europa League auswärts gegen AZ Alkmaar (21:00 Uhr/LIVE und EXKLUSIV auf DAZN) die Chance vorzulegen. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie im Livestream, Liveticker sowie im TV verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und verfolge AZ vs. LASK LIVE und EXKLUSIV

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Die Generalprobe hätte für den LASK dabei nicht besser laufen können. Die Linzer schlugen Red Bull Salzburg am vergangenen Freitag auswärts mit 3:2 und übernahmen damit die Tabellenführung in der österreichischen Bundesliga.

Am heutigen Donnerstag wartet in der Europa League das Auswärtsspiel bei Alkmaar. "Mit dieser Intensität, dieser Kampfbereitschaft und dieser Laufleistung können wir jede Mannschaft schlagen", ist Tormann Alexander Schlager überzeugt.

© DAZN

AZ Alkmaar verpatzte Generalprobe

AZ Alkmaar hat vor dem Sechzehntelfinale hingegen kein Selbstvertrauen tanken können. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot verlor am Samstag in der niederländischen Ehrendivision bei Twente Enschede mit 0:2. Es war der zweite Misserfolg von AZ in dieser Woche nach dem Viertelfinal-Out im Cup gegen NAC Breda (1:3) am Mittwoch.

In der Liga hatte Alkmaar zuletzt zwei Siege gefeiert, nun verabsäumte es der Club, zumindest bis Sonntag nach Punkten mit Tabellenführer Ajax Amsterdam gleichzuziehen.

LASK gegen AZ Alkmaar: Livestream und TV-Übertragung

DAZN zeigt die heutige Partie um 21:00 Uhr LIVE und EXKLUSIV in voller Länge. Den Streamingdienst könnt Ihr ganz simpel auf all Euren Geräten nutzen - egal, ob Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone. Kurz vor Spielbeginn startet die Live-Übertragung.

Neben dieser Partie hat DAZN auch alle anderen Europa-League-Duelle - darunter Eintracht Frankfurt vs. Red Bull Salzburg - im Programm, zudem gibt es dort die Champions League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und vieles mehr. Für 119,99 Euro im Jahresabonnement oder 11,99 im Monat könnt Ihr zahlreiche Live-Events sehen, einen Probemonat gibt es gratis.

Datum Heim Gast Uhrzeit Stadion 20.02.2020 AZ Alkmaar LASK 21:00 Uhr AFAS Stadion

Linzer ASK vs. Alkmaar im Liveticker

Außerdem kann man das Spiel natürlich auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 21:00 Uhr mitverfolgen.

AZ Alkmaar - LASK: Mögliche Aufstellungen

Alkmaar: Bizot - Svensson, Leeuwin, Clasie, Wijndal - Koopmeiners, de Wit, Midtsjö - Stengs, Boadu, Idrissi

Ersatz: de Boer - Kramer, Ouwejan, Druijf, Sugawara, Aboukhlal, Reijnders, Evjen

Es fehlen: Wuytens, Vlaar, Chatzidiakos (alle verletzt)

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Raguz, Frieser

Ersatz: T. Gebauer - Ramsebner, Wostry, Potzmann, Müller, Balic, Klauss, Sabitzer, Tetteh

Es fehlen: keine

LASK in der Europa League Gruppenphase: Spielplan, Gegner