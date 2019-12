Europa League: Wer zeigt / überträgt AS Rom gegen Wolfsberger AC heute live im TV oder Livestream?

Der Wolfsberger AC ist am heutigen Donnerstag zum letzten Gruppenspieltag der Europa League bei der AS Rom zu Gast. Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt und was es sonst Wissenswertes rund um die Begegnung gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

AS Rom gegen Wolfsberger AC heute live im TV und Livestream sehen

Die Europa-League-Partie zwischen der AS Roma und dem Wolfsberger AC wird in Österreich und Deutschland live und exklusiv auf DAZN gezeigt. Ab 21 Uhr startet die Übertragung mit Kommentator Christian Brugger und Experte Andreas Ivanschitz. Im Free-TV läuft das Spiel nicht.

Rom vs. Wolfsberg: Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Angepfiffen wird die Begegnung um 21 Uhr im Olympiastadion in Italiens Hauptsatdt Rom. Folgendes Schiedsrichtergespann ist im Einsatz:

Schiedsrichter: Pawson, Craig (England)

Pawson, Craig (England) Assistenten: Betts, Lee (England), Hussin, Ian (England)

Betts, Lee (England), Hussin, Ian (England) Vierter Offizieller: Madley, Andrew (England)

AS Roma - WAC: Liveticker

Selbstverständlich bieten wir bei SPOX auch einen kostelosen Liveticker an, mit dem ihr - wahlweise im Einzelspiel oder der Konferenz - nichts verpassen werdet.

AS Rom vs. Wolfsberger AC: Vorschau

Für den Wolfsberger AC geht es im letzten Gruppenspiel der Europa League um nichts mehr. Mit lediglich vier Punkten aus fünf Begegnungen ist die Mannschaft von Trainer Mohamed Sahli Tabellenletzter und hat durch die vier Zähler Rückstand auf Platz zwei keine Chance mehr auf den Einzug ins 16tel-Fnale.

Auf genau diesem zweiten Platz liegt die AS Roma, die mit dem deutschen Ligaprimus Borussia Mönchengladbach und Istanbul Basaksehir um ein Überwintern in der Europa League kämpft. Bei einem Sieg sind die Italiener sicher in der nächsten Runde, bei einem Unentschieden oder einer Niederlage ist man auf Schützenhilfe von Gladbach angewiesen.

AS Roma gegen WAC: Das letzte Aufeinandertreffen

Nur ein Mal in der Geschchte der Klubs trafen beide Teams aufeinander.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 03.10.2019 Europa League Wolfsberger AC AS Rom 1:1

Europa League: Die Tabelle der Gruppe J

Die Roma ist bei einem Sieg sicher in der nächsten Runde, der WAC hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.