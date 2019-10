HIGHLIGHTS: Sporting Lissabon vs. LASK - LASK schenkt in fünf Minuten Sieg her

Der LASK schlug sich zwar sehr stark, fährt aber schließlich mit hängenden Köpfen aus Lissabon heim. Die Linzer gehen durch Marko Raguz verdient in Führung, innerhalb fünf Minuten dreht Sporting Lissabon aber das Match und siegt am Ende mit 2:1. In diesem Artikel gibt's die Highlights des Spiels.

Europa League: Tabelle in LASK-Gruppe D

Nach der 1:2-Niederlage rutschen die Linzer auf Rang Drei der Tabelle ab. PSV Eindhoven marschiert in der Gruppe vorne weg, der niederländische Spitzenklub hatte mit Rosenborg Trondheim keine Probleme und fegte die Norweger auswärts mit 4:1 vom Feld.

