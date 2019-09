Stimmen zu WACs historischer Nacht gegen Gladbach: "Was wir veranstaltet haben war Extraklasse"

Der WAC darf den ersten Europa-League-Auftritt als echtes Highlight in die Club-Geschichte eintragen. Die Wolfsberger überraschten bei Borussia Mönchengladbach am Donnerstagabend mit einem 4:0-(3:0)-Sensationssieg und setzten sich damit an die Gruppen-Spitze. Es war der höchste Sieg einer österreichischen Mannschaft gegen eine deutsche im Europacup überhaupt.

Gerhard Struber (WAC-Trainer): "Wenn man gegen so einen Spitzenverein aus so einer Kategorie spielt und dann auswärts 4:0 gewinnt mit dieser Art und Weise; wenn die Jungs das so umsetzen, wie wir es uns vorgenommen haben - dann macht das schon sehr stolz. Das Drehbuch ist von Beginn an so gelaufen wie wir uns das vorgestellt haben. Man kann in der Theorie über vieles sprechen, aber das mit Substanz und Leben zu füllen, das haben die Jungs ausgezeichnet erledigt."

Netzreaktionen zur WAC-Sternstunde: Real de Wolfsberg mit Diego Armando Ritzmaier © getty 1/12 Der WAC schlägt Borussia Mönchengladbach auswärts in einer historischen Nacht mit 4:0. SPOX hat die besten Netzreaktionen zum Wunder von Gladbach. © getty 2/12 © getty 3/12 Mario Leitgeb auf RTL Nitro, trocken wie gewohnt. © twitter.com/gladbach_fr 4/12 Oder handelte es sich schlichtweg um eine Verschwörung gegen die Borussia und der WAC ist eigentlich Real de Wolfsberg mit Cristiano Weissmann, Virgil van Leitgeb und Diego Armando Ritzmaier. Der französische Twitter-Account von BMG ermittelt... © twitter.com/@Julian_Frantzke 5/12 1:0 Weissman (13.), 2:0 Leitgeb (31.), 3:0 Ritzmaier (41.). Fußball-Deutschland staunte nicht schlecht über die Gäste aus Österreich, die da gerade Gladbach auseinanderschraubten. Oder war das gar nicht die Bundesliga-Truppe der Borussia? © twitter.com/fums_magazin 6/12 Oder ist Wolfsberg eigentlich das Piemonte Calcio der Europa League? Keine Lizenz, doofer Name, aber kicken wie Messi und Co. und niemand hat's gewusst. © twitter.com/Da_Kloane 7/12 Und die Lehre aus diesem denkwürdigen Europapokalabend: Messe deinen Gegner nie an der Einwohnerzahl der Stadt, aus der er kommt. © twitter.com/Jessy_mit_y 8/12 Und Schuld daran ist...? Richtig! Diese verdammte 50+1-Regel !!!11!1!!! © twitter.com/Hossar 9/12 In der zweiten Halbzeit erhöhte der Wolfsberger AC, aka. Real de Wolfsberg, aka. der FC Barcelona sogar noch auf 4:0. Und die mitgereisten Fans des WAC: "Nur noch fünf, nur noch fünf, nur noch fünf!" © twitter.com/Dagobert95 10/12 Und knapp 30 Kilometer weiter westlich vom Niederrhein reibt man sich schon die Hände. © twitter.com/IBehnisch 11/12 Wann schreitet die DFL ein und stellt diese nervigen, kleinen Vereine, die sowieso keinen Anspruch anmelden dürfen, in die Ecke? © twitter.com/PEitzinger 12/12 Immer das Positive sehen, liebe Gladbach-Fans. Vielleicht war Real Wolfsberg im Rückblick auf die Saison ja der Wachmacher schlechthin.

Michael Liendl: "Wir haben ein perfektes Spiel gemacht"

Michael Liendl (WAC-Mittelfeldspieler): "Das ist eine magische Nacht heute gewesen. Was wir veranstaltet haben war Extraklasse. Wenn du 4:0 gewinnst, kann man nicht sagen, dass wir etwas nicht umgesetzt haben. Wir haben ein perfektes Spiel gemacht. Wir wissen, dass wir mittlerweile jeden schlagen können. Das ist einfach Qualität. Wir haben heute sicher ein Ausrufezeichen in Europa gesetzt."

Mario Leitgeb (WAC-Doppeltorschütze): "Es ist mein erstes Europacup-Match und dann gewinnst du 4:0, das ist unglaublich. Wir wussten schon, dass wir Fußball spielen können und sie uns unterschätzen. Aber dass das so aufgeht... Mit wie viel Herz und Leidenschaft, wie wir hier Fußball gespielt haben, ist unglaublich."

Das Wunder von Gladbach: Die Noten für die WAC-Helden © GEPA 1/12 Absolut verrückt! Der WAC schreibt Geschichte und besiegt in einer magischen Nacht die übermächtigen Borussia Mönchengladbach auswärts mit 4:0 (!!). SPOX benotet die Leistung der WAC-Helden. © GEPA 2/12 Alexander Kofler (Note= 1): Zog den Ball ein paar Mal wie einen magischen Magneten an seine Brust. Mit 32 Jahren Teil eines historischen Abends in der Europa League. © GEPA 3/12 Michael Novak (Note= 1): Beeindruckend, wie oft die Abseitsfalle bei den Kärntnern erfolgreich funktionierte. Exemplarisch für die Defensive: Plea gab in Minute 60 den ersten Torschuss aufs Kärntner Goal ab. © GEPA 4/12 Michael Sollbauer (Note= 1): Channelte seinen inneren Van Dijk und ließ die offensiven Bemühungen der Gladbacher einfach an sich zerschellen. © GEPA 5/12 Nemanja Rnic (Note= 1): Der 34-jährige Serbe wurde von Plea bearbeitet, ließ sich allerdings in keinster Weise beeindrucken. Sollte zukünftig nur mehr „Eisenfuß“ heißen. © GEPA 6/12 Lukas Schmitz (Note= 1): Der Routinier lief wie ein junger Hund durch die Reihen, stopfte viele Löcher und feuerte zudem seine gefürchteten Weitschüsse ab. © GEPA 7/12 Romano Schmid (Note= 1): Die Vorbereitung zum 1:0 durch Shon Weissman war einfach nur traumhaft. Ließ sich von den Gladbachern nie abkochen, spielte derart abgezockt. © GEPA 8/12 Mario Leitgeb (Note= 1): Unglaubliches Spiel des Ex-Austrianers. Impulsiv und präsent, die perfekte Schaltzentrale zwischen Offensive und Defensive. Köpfelte zudem ZWEI Tore ins Goal des Gladbachers Sommer. © GEPA 9/12 Michael Liendl (Note= 1): Wer hätte gedacht, dass Liendl mit 33 Jahren eine Zuckerflanke in einem Europa-League-Auswärtsspiel an den Kopf eines Mitspielers bugsiert und somit ein Tor assistiert? Kreativ wie in seinen besten Jahren. © GEPA 10/12 Marcel Ritzmaier (Note= 1): Nicht sicher, ob Marcel Ritzmaier oder Diego Maradona? Erzielte in unnachahmlicher Manier das 3:0 für den WAC. © GEPA 11/12 Anderson Niangbo (Note= 1): Eiskalte Vorstellung des 19-Jährigen. Rackerte unermüdlich, riss Lücken in die unsichere Defensive der Fohlen. © GEPA 12/12 Shon Weissman (Note= 1): Weissman beim WAC: 9 Spiele, 11 Tore. Unglaublich, wie der Israeli die Herzen der WAC-Fans im Sturm eroberte. Schnell, trickreich, technisch stark.

Marco Rose: "Im österreichischen Fußball ist etwas entstanden"

Marcel Ritzmaier (WAC-Torschütze): "Wir haben uns viel vorgenommen, es ist nicht leicht, hier zu spielen. Aber es war eine unglaubliche Teamleistung und ein verdienter Sieg. Respekt war da, aber wir wussten, dass wir in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt haben."

Max Eberl (Gladbach-Sportdirektor): "Das war ein gebrauchter Tag. Ich habe mich eigentlich auf das Spiel gefreut, aber wir sind ganz böse erwacht. Wir haben gedacht, wir spielen sie auseinander. Wir haben nicht nur verloren, sondern richtig verloren. Daraus sollten wir die Schlüsse ziehen."

Marco Rose (Gladbach-Trainer): "Ich bin natürlich schwer enttäuscht, hier 0:4 zu verlieren das haben wir uns anders vorgestellt. Wir haben uns viele Dinge anders vorgenommen. Aber es war in Summe ein verdienter Sieg des WAC. Wir haben gesagt, dass wir die Intensität des WAC derzeit nicht spielen können. Aber dafür haben wir uns nicht gut genug bewegt. Der WAC hat im richtigen Moment einfache Tore gemacht. Im österreichischen Fußball ist in den letzten zwei, drei Jahren etwas entstanden. Man fährt nicht nur wo hin und schaut sich die Stadien an. Man will auch wirklich etwas erreichen."