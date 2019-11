Lettland - Österreich: EM-Quali heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Mit dem 2:1-Sieg gegen Nordmazedonien sicherte sich das österreichische Nationalteam bereits das Ticket für die EM 2020. Das letzte Qualifikationsspiel am heutigen Dienstagabend gegen Lettland (im SPOX-Liveticker)wirkt daher wie Ergebniskosmetik. Doch Obacht: Das Rennen um die Kaderplätze ist eröffnet und die ersten interessanten Debütanten wittern ihre Chance. SPOX verschafft Überblick, wo das Spiel im TV zu sehen ist.

Gleich sieben Spieler und damit nahezu den komplette Stammelf schickte Teamchef Franco Foda vorzeitig zu ihren Klubs zurück. Stattdessen dürfen neue Akteure wie etwa Thomas Goiginger, Philipp Lienhart, Maximilian Ullmann oder womöglich Reinhold Ranftl ihr Können im Österreich-Dress unter Beweis stellen. Trotz Erlaubnis nicht abgeflogen ist hingegen Kapitän Julian Baumgartlinger, der bei der Mannschaft bleiben wollte.

Lettland - Österreich im Free-TV und Livestream

Der österreichische Rundfunksender ORF überträgt das Gruppenspiel auf ORF 1 ab 20:15 Uhr. Kommentator wird Thomas König sein.

Sollte man kein TV-Gerät besitzen, so kann man zudem auf der TV-Thek das Spiel ebenso via Stream sehen.

Lettland - Österreich im Liveticker

Für Freunde und Freundinnen des Textes können wir unseren hauseigenen LIVETICKER empfehlen, mit dem man das Match ab 20:45 Uhr verfolgen kann.

© GEPA

Alle Infos zur EM 2020-Auslosung

In welchen Lostopf ist Österreich? Was sind die potenziellen Gegner? Wo wird gespielt? All das wird auf unserer großen EM-Übersichtsseite beantwortet.

EM-Quali: Tabelle und Spielplan in ÖFB-Gruppe G

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Polen 9 15:3 22 2 Österreich 9 19:8 19 3 Slowenien 9 14:8 14 4 Nordmazedonien 9 11:13 11 5 Israel 9 16:17 11 6 Lettland 9 2:28 0