Österreich jubelt und hofft auf mehr: "Sieg für die Geschichte"

Im siebten Spiel feierte Österreich den ersten Sieg bei einer EM-Endrunde. David Alaba überragte in einer "neuen" Rolle, der deutsche Teamchef Franco Foda überraschte Gegner und Fans.

Eine rot-weiß-rote Party starteten Österreichs Helden um David Alaba und Marko Arnautovic wohl erst nachts im Flugzeug. Denn nach dem "Sieg für die Geschichte" (Kronen Zeitung) ging es für die Mannschaft um Teamchef Franco Foda am Sonntagabend direkt wieder zurück in die Heimat, Ankunft im Basecamp in Seefeld/Tirol erst weit nach Mitternacht.

Trotz aller Reisestrapazen dürften die Österreicher mit einem Lächeln im Gesicht eingeschlafen sein. "Gratulation an die Spieler", lobte Foda seine Mannschaft nach dem mühsamen 3:1 (1:1) zum EM-Auftakt gegen Neuling Nordmazedonien in Bukarest. "Sie haben Geschichte geschrieben." In der Tat: Im siebten Spiel gelang Team Austria endlich der erste Sieg bei einer EM-Endrunde, es war zudem der erste Erfolg bei einem großen Turnier seit 31 Jahren.

Für die größte Überraschung des Abends sorgte Foda bereits vor dem Anpfiff. Der Deutsche stellte Alaba als zentralen Verteidiger einer Dreierkette auf und überraschte damit Gegner, Fans und Experten. Denn im Nationalteam bedeutete das eine völlig neue Rolle für den langjährigen Star von Bayern München, der sich in den vergangenen Jahren meist glücklos im Mittelfeld versuchte.

ÖFB-Noten: Alaba als Beckenbauer verschenkt - Defensive enttäuscht © getty 1/17 Österreich ist mit einem 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien in die EM 2021 gestartet. Lange sah es nach einer Punktetrennung aus, auch weil Trainer Franco Foda mit seiner Taktik überraschte und die ÖFB-Defensive kollektiv schwach spielte. Die Noten. © getty 2/17 DANIEL BACHMANN: Das Gegentor ging voll auf seine Kappe. Bachmann konnte den Ball beim Herausstürmen im Duell mit Trajkovski nicht festhalten und servierte Pandev so das 1:1 auf dem Silbertablett. Note: 4,5. © getty 3/17 ALEKSANDAR DRAGOVIC: Teilte sich als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette den Spielaufbau mit Alaba und Hinteregger auf, spielte jedoch einige unpräzise Pässe. Dazu kamen Abstimmungsprobleme mit seinen Nebenmännern. Note: 4,5. © imago images 4/17 DAVID ALABA: Überraschend im Zentrum der Dreierkette eingesetzt. Trieb in Libero-Manier das Offensivspiel an, ließ sich jedoch zu oft herauslocken. In der Beckenbauer-Rolle absolut verschenkt. Bereitete den Siegtreffer mit einer Musterflanke vor. Note: 3 © getty 5/17 MARTIN HINTEREGGER: Viel zu unsauber im Spielaufbau (8 Fehlpässe) und auch defensiv mit einigen Wacklern. Leitete das 1:1 durch einen unzulänglichen Klärungsversuch ein, indem er Sabitzer abschoss. Ein ganz schwaches Spiel vom Frankfurter. Note: 5. © getty 6/17 STEFAN LAINER: Erzielte das 1:0 nach dem Traumpass von Sabitzer per Direktabnahme – technisch war das äußerst anspruchsvoll. Auch ansonsten offensiv sehr aktiv, allerdings mit 23 Ballverlusten – das ist deutlich zu viel. Note: 3. © imago images 7/17 KONRAD LAIMER: Hatte wenig Einfluss auf das Spiel, war kaum ins Offensivspiel involviert (48 Ballaktionen). Zudem ungewohnt zweikampfschwach. Bereitete mit einem Hackenpass das 3:1 von Arnautovic vor. Note: 3,5. © getty 8/17 XAVER SCHLAGER: Als Defensivanker vor der Abwehr gewohnt aggressiv und laufstark. Seine Flachpässe ins Angriffszentrum, die ihn in Wolfsburg auszeichnen, kamen in diesem Spiel längst nicht so zuverlässig an. Auch er wirkte nervös. Note: 3,5. © getty 9/17 ANDREAS ULMER: Auf der linken Außenbahn längst nicht so aktiv wie Lainer auf rechts. Seine Spielfeldzone wurde jedoch auch immer wieder von Sabitzer besetzt, wodurch Ulmer kaum eingebunden wurde. Defensiv mit Stellungsfehlern. Note: 4,5. © getty 10/17 MARCEL SABITZER: Agierte als Spielmacher hinter den Spitzen, wich dabei oft auf die linke Seite aus. Sein Diagonalpass in den Rücken der Abwehr auf Lainer war ein Geniestreich. An fünf Torchancen beteiligt, in Halbzeit zwei aber unauffällig. Note: 2,5. © getty 11/17 SASA KALAJDZIC: Setzte seine zwei Meter Körperlänge als Wandspieler immer wieder gewinnbringend ein. Erarbeitete sich immerhin zwei Torchancen – in der 22. Minute scheiterte er freistehend vor dem Tor an Dimitrievski. Note: 3,5. © imago images 12/17 CHRISTOPH BAUMGARTNER: Als zweite Spitze neben Kalajdzic enorm umtriebig. Suchte Eins-gegen-Eins-Situationen, kreierte unterm Strich aber zu wenig. 15 Ballverluste bei 36 Ballaktionen sprechen für sich – ein ineffizienter Auftritt. Note: 4. © getty 13/17 PHILIPP LIENHART: Ersetzte zur zweiten Halbzeit Dragovic, der am Ende der ersten Halbzeit mit dem Ellbogen am Kopf getroffen wurde. Lienhart konnte die nervösen Österreicher jedoch auch nicht stabilisieren. Note: 3,5. © getty 14/17 MARKO ARNAUTOVIC: Ersetzte nach einer knappen Stunde Kalajdzic. Sorgte sofort für Gefahr. Seine Flanke auf Sturmpartner Gregoritsch brachte um ein Haar das 2:1. Sorgte mit einer starken Einzelaktion für die Entscheidung. Note: 2,5. © getty 15/17 MICHAEL GREGORITSCH: Kam in der 58. Minute für Baumgartner. Scheiterte mit seinem Kopfball in der 65. Minute zunächst am gegnerischen Keeper. In der 78. drückte er die Flanke von Alaba zum Sieg über die Linie. Note: 2,5. © getty 16/17 JULIAN BAUMGARTLINGER: Kam in der Nachspielzeit für Laimer. Keine Bewertung. © getty 17/17 STEFAN ILSANKER: Kam in der Nachspielzeit für Schlager. Keine Bewertung.

Alaba: "Mit drei Punkten nicht zufrieden"

Die spanische Tageszeitung As nannte Foda gar einen "Erfinder", der Trainer selbst war sichtlich erleichtert, dass dieses Experiment nicht in die Hose ging. "Wir wollen flexibel sein. Ob wir dann gegen Holland genauso spielen, das wird man sehen", ergänzte Foda vor dem Topspiel der Gruppe C in Amsterdam am Donnerstag (21 Uhr).

Gegen die aufmüpfigen Nordmazedonier bewies Foda gleich mehrfach ein goldenes Händchen. In der zweiten Hälfte brachte der Coach den Augsburger Michael Gregoritsch und den früheren Bremer Marko Arnautovic - beide dankten es ihm mit Treffern. Der überragende Gladbacher Stefan Lainer hatte zuvor die bis dahin 334 Minuten andauernde Torflaute beendet. Am Ende war den Österreichern ein Treffer mehr gelungen als in den sechs bisherigen EM-Spielen zusammen.

Doch die Leistung war lange nicht perfekt. Das Offensivspiel war oft geprägt von Fehlern und fehlenden Ideen. Erst nachdem der überragende Alaba nach dem Seitenwechsel wieder als Linksverteidiger agierte, verdiente sich "Team Deutschland II" mit neun Bundesligaspielern in der Startelf den Sieg.

Alaba gab auch die Marschroute für das weitere Turnier vor: "Wir geben uns mit diesen drei Punkten nicht zufrieden", sagte der Wiener, "jetzt sind wir bereit für mehr", tönte sogleich Arnautovic. Bei aller Freude: Foda will schnellstmöglich den "kompletten Fokus auf Holland" legen, denn: "Eines ist klar: Wir brauchen schon noch Punkte, um uns für das Achtelfinale zu qualifizieren."