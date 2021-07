Schweiz vs. Spanien: EM-Viertelfinale heute live im TV und Livestream sehen

Am Freitag kommt es im EM-Viertelfinale zu einem Schmankerl: Sensationstream Schweiz trifft um 18:00 Uhr auf Spanien. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Die Schweiz feiert ihr Sommermärchen - und wie: Mit seiner Heldentat im Elfmeterkrimi gegen Superstar Kylian Mbappe versetzte "Hexer" Yann Sommer das ganze Land in den Ausnahmezustand.

Die euphorischen Eidgenossen verwandelten die Alpenrepublik mit ihren ohrenbetäubenden Hupkonzerten, Autokorsos, Feuerwerken und Bengalos in den überfüllten Fanzonen von Zürich oder Basel noch weit nach Mitternacht in eine rot-weiße Partyzone.

Die spanische Heldenkrönung nach dem "epischen" Triumph gegen Kroatien übernahm Luis Enrique höchstpersönlich. "Alvaro Morata hat gezeigt, dass es nur wenige gibt, die in der Lage sind, das zu tun, was er getan hat", schwärmte der Nationaltrainer von seinem zuletzt so gescholtenen Angreifer und betonte: "Er hat viel Persönlichkeit, er erträgt Situationen, die keiner von euch ertragen möchte. Ich habe eine lobenswerte Einstellung bei ihm gesehen."

Tatsächlich schüttelte Morata beim dramatischen 5:3 (3:3, 1:1) n.V. gegen Kroatien die Drohungen der vergangenen Tage gegen sich und seine Familie in beeindruckender Manier ab. Der schwachen Vorrunde folgte im Achtelfinale eine Leistungsexplosion - und nicht nur die lässt ganz Spanien vom vierten EM-Titel träumen. Nach dem sensationellen Aus von Weltmeister Frankreich wartet im Viertelfinale am Freitag (18.00 Uhr) in St. Petersburg nun aber mit der unbeugsamen Schweiz ein mindestens unbequemer Gegner.

Schweiz - Spanien im Free-TV und Livestream sehen

Wie gewohnt könnt ihr das EM-Spiel im ORF im Free-TV verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 17:00 Uhr, der Ankick erfolgt um 18:00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Oliver Polzer. Rainer Parisaek moderiert durch den Abend, die Analysen liefern Herbert Prohaska und Roman Mählich.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

© getty Alvaro Morata wurde zu Spaniens Held.

Der EM-Schlager im Liveticker

Habt ihr keinen Zugang zu Livebildern, könnt ihr das Spiel wie gewohnt im SPOX-Liveticker verfolgen. Bitte hier entlang.

Schweiz gegen Spanien: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos