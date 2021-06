ÖFB-Team: Meydo und Valentino Lazaro veröffentlichen EM-Song "Immer Wieder"

Österreichs Nationalspieler Valentino Lazaro ist unter die Liedermacher gegangen. Der 25-Jährige hat einen Song namens "Immer Wieder" mit dem in Wien lebenden Musiker Meydo veröffentlicht.

Es handele sich um einen Track mit "Dancehall-Vibes und Hip-Hop-Einflüssen", heißt es in der Pressemitteilung. "Musik ist neben dem Fußball meine große Leidenschaft", erklärte Lazaro und führte aus: "Ich kenne Meydo schon lange, da wir beide aus Graz kommen. Wir haben und schon öfters über so ein Projekt unterhalten. Jetzt war der richtige Zeitpunkt und wir hatten die richtige Idee."

Demnach soll der Song nicht nur die Fans auf die Europameisterschaft einstimmen, sondern auch den Spielern in der Kabine vor den Partien einen Motivationsschub geben. "Viele können unsere Spiele leider nicht live im Stadion verfolgen und nicht mit uns mitfliegen. Das wird uns bei diesem Turnier fehlen. Mit unserem Song wollen wir die Fans in Österreich in die richtige Stimmung bringen", wird Lazaro zitiert.

Seinen Mitspielern habe er bereits eine Kostprobe serviert. "Der eine oder andere durfte bereits reinhören. Die Rückmeldungen waren sehr positiv", berichtete der Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Spielzeit von Inter Mailand an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen war.

Das ÖFB-Team startet am kommenden Sonntag gegen Deutschland-Schreck Nordmazedonien in die Gruppenphase der paneuropäischen EM. "Wir alle sind absolut fokussiert auf das Turnier (...). 2016 konnte ich bei der EM leider nicht dabei sein, daher brenne ich natürlich umso mehr auf mein erstes großes Turnier mit dem Nationalteam und will so weit wie möglich kommen. Wenn wir die Jungs mit 'Immer Wieder' heiß machen und motivieren können, umso besser", so Lazaro.