EM 2021: Wer zeigt / überträgt Viertelfinale Belgien vs. Italien heute live im TV und Livestream?

Nach der "Schlacht in Wembley“ gegen Österreich richtete Trainer Roberto Mancini den Blick schnell in Richtung München. Das Viertelfinale in der Allianz Arena am Freitag (21.00 Uhr) gegen Topfavorit Belgien werde "nicht leicht", sagte Italiens Coach nach dem Zittersieg seiner Rekordjäger gegen Österreich vorsichtig.

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez hofft hingegen weiter auf den Einsatz der angeschlagenen Topspieler Kevin De Bruyne und Eden Hazard. "Die ersten Nachrichten von den Ärzten sind recht positiv. Beide haben keine strukturellen Schäden und bleiben bei der Mannschaft", sagte Martinez bei einer Pressekonferenz.

De Bruyne und Hazard waren im Achtelfinale gegen Portugal (1:0) angeschlagen ausgewechselt worden. Ob das Duo schon gegen Italien wieder von Beginn an spielen kann, ist aber fraglich. "Es wird schwer, dass sie bis dahin voll fit sind. Wäre das Spiel heute, wäre das nicht der Fall. Wir brauchen jeden Tag", sagte Martinez.

Belgien - Italien im Free-TV und Livestream sehen

Wie gewohnt könnt ihr das EM-Spiel im ORF im Free-TV verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, der Ankick erfolgt um 21:00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Boris Kastner-Jirka. Bernhard Stöhr moderiert durch den Abend, die Analysen liefern Herbert Prohaska und Helge Payer.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

© getty Mit herkömmlichen Mitteln kaum zu stoppen: Romelu Lukaku im Duell mit Dänemarks Simon Kjaer.

Der EM-Schlager im Liveticker

Habt ihr keinen Zugang zu Livebildern, könnt ihr das Spiel wie gewohnt im SPOX-Liveticker verfolgen. Bitte hier entlang.

