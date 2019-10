ÖFB-Team in der EM-Qualifikation: Wer zeigt / überträgt Österreich gegen Israel im TV und Livestream?

Für Österreich steht ein entscheidendes Spiel in der EM-Qualifikation an. Um die Chance auf die Europameisterschaft 2020 zu erhalten muss ein Sieg gegen Israel her. Hier erfahrt Ihr, wer die Begegnung live überträgt.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probe-Monat von DAZN und verfolge das EM-Quali-Spiel Österreich gegen Israel im Livestream

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

ÖFB-Team gegen Israel: Anpfiff, Spielort

Für Österreich steht das vorletzte Heimspiel in der Gruppenphase zur Qualifikation für die EM an. Anpfiff der Partie im Ernst-Happel-Stadion ist um 20.45 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Österreich gegen Israel im TV und Livestream?

In Österreich und Deutschland gibt es die Möglichkeit, die Begegnung im Livestream zu verfolgen. Der Streaming-Anbieter DAZN hat nahezu alle Spiele der EM-Qualifikation im Programm.

Pünktlich zum Anpfiff ab 20.45 Uhr ist der Livestream abrufbar. Kommentieren wird die Partie Philipp Krummholz. ihm zur Seite steht Experte Benny Lauth.

Neben den Länderspielen zeigt DAZN noch jede Menge mehr Live-Fußball. So hält die Streaming-Plattform die Rechte an allen Begegnungen der Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Außerdem werden 40 Bundesliga-Spiele sowie mehr als 100 Champions-League-Spiele live übertragen.

Ein Abonnement kostet lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich. Zudem ist der erste Monat kostenlos. Hier geht's zum Probemonat.

Zudem zeigt zeigt der ORF traditionell die Länderspiele der österreichischen Nationalmannschaft im Free-TV. ORF1 geht heute bereits ab 19.05 Uhr auf Sendung mit den Vorberichten zur Partie. Im Studio begrüßt Moderator Rainer Pariasek die Experten Herbert Prohaska und Helge Payer.

EM-Qualifikation heute im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, die Partie zwischen dem ÖFB-Team und Israel live vor den Bildschirmen zu sehen? Kein Problem. Im ausführlichen Liveticker von SPOX seid ihr bestens aufgehoben. Hier geht's zum Liveticker.

Alternativ könnt Ihr sogar mit dem Konferenz-Ticker über alle Spiele des EM-Quali-Tages auf dem Laufenden bleiben.

© getty

Österreich und Israel in Gruppe G: Tabelle und Ausgangslage

Bei einer Niederlage des ÖFB-Teams würde nicht nur Israel am Team von Franco Foda vorbeiziehen, sondern auch die Hoffnungen auf eine Qualifikation für die EM 2020 einen erheblichen Dämpfer erhalten. Arnautovic, Sabitzer und Co. könnten mit einem Dreier bei gleichzeitigen Ausrutscher der Polen und Slowenen jedoch auch an die Tabellenspitze setzen.

Brisant ist vor allem das Duell an der Seitenlinie. Die Israelis werden nämlich vom ehemaligen österreichischen Nationalspieler Andreas Herzog gecoacht.

Die Tabelle der Gruppe G: