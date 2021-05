Im DFB-Pokal-Finale trifft RB Leipzig heute Abend auf den BVB. Wie könnt Ihr das Spiel in Österreich heute live im Free-TV und Livestream sehen? Dieser Artikel liefert Antworten.

Das DFB-Pokal-Finale steigt in dieser Saison zwischen RB Leipzig und dem BVB. Der Titelverteidiger Bayern München schied sensationell im Elfmeterschießen gegen Holstein Kiel aus.

DFB-Pokal-Finale RB Leipzig vs. BVB: Wann und wo?

Das Endspiel im größten deutschen Pokalwettbewerb findet am Abend des heutigen Donnerstags, dem 13. Mai 2021, statt. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anstoß in der Finalpartie.

Austragungsort der Begegnung ist wie in den vorherigen Jahren auch schon immer das Olympiastadion in Berlin. Die Arena in der deutschen Hauptstadt dient traditionsgemäß als Austragungsort des DFB-Pokal-Finals.

Zuschauer werden dem Spektakel in diesem Jahr allerdings keine beiwohnen können - zumindest live vor Ort ist dies nicht möglich. Fans im Stadion sind aufgrund der Corona-Richtlinien in Deutschland nicht erlaubt.

© getty

DFB-Pokal-Finale RB Leipzig vs. BVB heute live im Free-TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Natürlich sorgt das Pokalfinale zwischen zwei der besten deutschen Teams auch in Österreich für Interesse. Und wer das Finalspiel live sehen will, hat Glück: Das DFB-Pokal-Finale wird in Österreich live im Free-TV übertragen.

Verantwortlich für dieses Schmankerl ist ServusTV. Der österreichische TV-Sender zeigt die gesamte Partie live - und das komplett kostenlos.

ServusTV bietet auch einen Livestream seiner Übertragung an. Auch diesen könnt Ihr kostenfrei abrufen. Hier gelangt Ihr zum kostenlosen Livestream. Auch in der App von ServusTV könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und dem BVB verfolgen.

DFB-Pokal-Finale RB Leipzig vs. BVB heute im Liveticker

Wir begleiten das Pokalfinale zwischen den Bullen aus Leipzig und der Borussia aus Dortmund natürlich auch live. In unserem Liveticker verpasst Ihr kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung.

Hier geht's zum Liveticker des DFB-Pokal-Finals zwischen RB Leipzig und dem BVB.

DFB-Pokal-Finale RB Leipzig vs. BVB: Dortmund gewinnt Generalprobe in der Bundesliga

Bereits am vergangenen Wochenende trafen der BVB und RB Leipzig aufeinander: In der Bundesliga empfing der BVB seine Gäste aus Sachsen zum 32. Spieltag in der Bundesliga. Die Borussia ging in diesem Match siegreich vom Platz.

Der BVB setzte sich mit 3:2 durch und schob sich somit wieder auf die Champions-League-Plätze in der Bundesliga. Marco Reus brachte Dortmund früh mit 1:0 in Führung, Jadon Sancho erhöhte auf 2:0. Lukas Klostermann und Dani Olmo sorgten zwar mit Toren für den 2:2-Ausgleich, in der 87. Minute erzielte Sancho per Doppelpack aber den 3:2-Siegtreffer für die Schwarz-Gelben.

