DFB-Pokal heute im Free-TV! Borussia Dortmund (BVB) - Gladbach gratis im Livestream schauen

Am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) kommt es zum absoluten Gipfeltreffen der zweiten DFB-Pokal-Runde. Borussia Dortmund trifft auf Marco Roses Gladbach, zwei Spitzenmannschaften der deutschen Bundesliga im Duell. SPOX zeigt, wo das Spiel in Österreich im Livestream & Free-TV zu sehen ist.

Im Schlagerspiel der zweiten Runde des DFB-Pokal muss Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund in den Signal Iduna Park. Eine denkbar schwere Aufgabe für Marco Roses Mannen, denn in den letzten vier Jahren verlor man jede der neun Partien gegen den BVB.

Erschwert wird die Aufgabe zudem noch durch die Verletzungsseuche, die der Ex-Salzburg-Coach bewältigen muss. Bis zu elf Spieler drohen auszufallen, darunter auch einige Stammspieler wie Breel Embolo, Matthias Ginter oder Tony Jantschke. Die letzten beiden sorgen dafür, dass möglicherweise der erst 19-jährige Jordan Beyer in der Innenverteidigung starten muss. Aber Gegner Dortmund befinden sich derzeit aber in einer veritablen Krise, noch ist nichts entschieden.

Dortmund - Gladbach: TV-Übertragung und Livestream

Die Partie wird in Österreich auf ServusTV im Free-TV gezeigt. Über die Homepage des privaten TV-Senders gibt es die Möglichkeit, das Spiel über den Livestream auf dem Laptop, Tablet oder PC zu sehen.

Außerdem überträgt die ARD die Partie, in Österreich stehen also zweierlei Alternativen zur Verfügung. Auch der öffentlich-rechtlichen Sender bietet einen Stream im Internet an.

LIVETICKER: BVB gegen Gladbach zum Mitlesen

Für all jene, die das Spiel nicht live sehen können, bietet SPOX einen umfassenden Liveticker zur Partie an. Hier geht's zum SPOX-Liveticker.

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Mittwochsspiele im Überblick

Die Topspiele sind für den Mittwoch angesetzt. Dort empfängt der VfL Wolfsburg zuhause RB Leipzig, später am Abend treffen der BVB und Mönchengladbach zum zweiten Mal in wenigen Wochen im Borussen-Duell aufeinander. Diese Teams treten heute an:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Liveticker

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten fünf Jahre

Im letzten Jahr schlug der FC Bayern München im Endspiel RB Leipzig mit 3:0. Im Jahr davor gewann die Eintracht im Endspiel gegen den FC Bayern.