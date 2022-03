Maximilian Wöber hadert nach Demontage in München: "War richtig schlecht von uns"

Red Bull Salzburg musste sich im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel am Dienstagabend beim FC Bayern deutlich mit 1:7 geschlagen geben (hier geht's zur Spielanalyse). Nach Schlusspfiff war die Enttäuschung im Bullen-Lager groß.

Für den österreichischen Serienmeister verlief der erste Durchgang kurios, unglücklich und fehleranfällig. Einerseits vergab Salzburg zwei absolute Großchancen, andererseits waren die Defensivverfehlungen gravierend. Maximilian Wöber verursachte gleich zwei Elfmeter, die Robert Lewandowski eiskalt nützte. Dann ging es schlag auf Schlag, binnen elf Minuten schnürte der Pole seinen Hattrick, DFB-Star Serge Gnabry legte nach.

Salzburg schlug sich im zweiten Durchgang eigentlich phasenweise achtbar, doch Thomas Müller versetzte den endgültigen Dolchstoß zum 4:0. Maurits Kjaergaard erzielte zwar den Ehrentreffer für Red Bull Salzburg, doch dann brach die Gegenwehr zunehmend weg und die Bullen musste doch grob verprügelt in die Kabine schleichen. Müller und Leroy Sane erzielten die Treffer sechs und sieben.

Jaissle: "Wir haben Historisches geschafft"

Nach Schlusspfiff haderte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle. Der Deutsche sprach von einem "extrem bitteren Abend. "Dass du mit 1:7 heimfährst, haben wir uns nicht vorgenommen. Wir haben es nicht geschafft, die Tugenden aus dem Hinspiel auf den Platz zu kommen. Dann sind wir nicht die einzige Mannschaft, die hier unter die Räder kommt. Wenn du als jüngste Mannschaft da so schnell 0:4 zurückliegst, ist es nicht leicht, da Haltung zu bewahren. Dem einen oder anderen Spieler ist das gelungen. Den anderen leider nicht."

Noten zum Bayern-Triumph: Vier Mann stechen heraus © getty 1/33 Ein Hattrick von Robert Lewandowski ebnet dem FC Bayern München beim 7:1 gegen Salzburg den Weg ins Viertelfinale. Dabei müllert es auch wieder zweimal richtig. Bei Salzburg geht Hoffnungsträger Karim Adeyemi mit unter. Die Noten. © imago images 2/33 FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: Hatte insgesamt wenig zu tun, agierte im Spielaufbau aber so souverän, als wäre er nie weg gewesen. Beim Gegentor chancenlos. Note: 3 © imago images 3/33 BENJAMIN PAVARD: Wie zuletzt mit einer soliden, aber wenig spektakulären Leistung. Sah zu Beginn einmal alt aus, stabilisierte sich dann schnell. Nutzte das Spiel, um in seinen Rhythmus zu finden und das gelang ihm. Note: 3 © imago images 4/33 NIKLAS SÜLE: Mit dem Ball wie schon in den vergangenen Wochen der sicherste Aufbauspieler der Dreierkette. Nach nervöser Anfangsphase auch defensiv ohne große Fehler. Note: 3 © imago images 5/33 LUCAS HERNANDEZ: Lief anfangs einige Male hinterher. Dürfte froh gewesen sein, dass Bayern die Moral des Gegners mit Toren brach. Gegen zurückgezogene Salzburger dann in keine Richtung auffällig. Trotzdem einige kleine Konzentrationsfehler. Note: 3,5 © imago images 6/33 JOSHUA KIMMICH: Musste viel Raum allein verteidigen und bespielen, löste seine Aufgabe aber souveräner als gegen Leverkusen. Leitete viele Angriffe gut ein und lief defensiv einige Konter ab. Note: 2,5 © imago images 7/33 JAMAL MUSIALA: Ihm geht die Leichtigkeit aktuell etwas ab. Auf eine gute Aktion kommen mindestens zwei unglückliche. Das Angriffsspiel lief oft an ihm vorbei, defensiv unsicher. Fast das 0:1 verschuldet. Note: 3,5 © imago images 8/33 SERGE GNABRY: Durfte beim 4:0 mal wieder kochen, hatte ansonsten aber kaum Aktionen. Der Treffer blieb sein einziger Abschluss, die meisten Angriffe liefen über seine Kollegen. Wurde zur Pause ausgewechselt. Note: 3 © imago images 9/33 THOMAS MÜLLER: Traf wieder ins richtige Tor. Vor dem 3:0 mit klasse Zuspiel, beim 5:0 mit sattem Abschluss, beim 6:1 clever. Auch ein Grund für die starke Lewandowski-Leistung. Vor allem gegen den Ball ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor. Note: 1,5 © imago images 10/33 LEROY SANE: Krönte eine starke Leistung kurz vor dem Ende mit einem Tor. War fast immer in Ballnähe, tauchte vor dem 5:0 erst auf dem Flügel, dann wieder zentral auf. Ihm fehlte es aber manchmal an Präzision. Note: 2 © imago images 11/33 KINGSLEY COMAN: War in viele Eins-gegen-eins-Duelle verwickelt, die er größtenteils für sich entschied (6/7). Seit Wochen der konstanteste Flügelspieler der Bayern, auch gegen Salzburg kaum zu stoppen. Kritikpunkt: Selbst zu ungefährlich. Note: 2 © imago images 12/33 ROBERT LEWANDOWSKI: 23 Minuten waren vorbei, da hatte er einen Dreierpack. Besser eingebunden als zuletzt, an fast jedem Angriff beteiligt. Zwei Elfmeter souverän versenkt, wilde Anfangsphase beruhigt und Bayern so ins Viertelfinale gebracht. Note: 1 © imago images 13/33 BOUNA SARR: Kam zur Pause für Gnabry und schwamm gut mit. Der eine oder andere Ballverlust fiel kaum ins Gewicht, im Spiel nach vorn war er bemüht. Note: 3,5 © imago images 14/33 DAYOT UPAMECANO: Nach einer Stunde für Hernandez eingewechselt, allerdings ohne Auffälligkeiten. Brachte immerhin alle seine 23 Pässe an den Mann. Note: 3,5 © imago images 15/33 MARC ROCA: Kam für Musiala (67.) und beteiligte sich sofort intensiv am Spiel der Bayern. Blieb dennoch ohne nennenswerte Höhen und Tiefen. Seine Sicherheit tat dem Spiel im Vergleich zu Musiala dennoch gut. Note: 3 © imago images 16/33 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Für den starken Kingsley Coman eingewechselt, konnte im direkten Vergleich mit dem Franzosen also nur verlieren. Hat mit seinen 13 Ballkontakten nicht für sonderlich viel Gefahr gesorgt. Note: 3,5 © imago images 17/33 TANGUY NIANZOU: War keine vier Minuten auf dem Platz, da rannte er in der Entstehung des 1:5-Ehrentreffers der Salzburger einmal ins Leere. Arbeitete sich dann aber rein und blieb bemüht. Mehr war aber nicht drin. Note: 4 © imago images 18/33 RB SALZBURG - PHILIPP KÖHN: Nach einer Minute noch mit klasse Reflex gegen Lewandowski, bei beiden Elfmetern dann chancenlos. Missverständnis mit Wöber vor dem 0:3. Ließ Gnabrys Schuss zum 0:4 durchrutschen. Bei den restlichen Toren machtlos. Note: 5 © imago images 19/33 RASMUS KRISTENSEN: Gegen Coman völlig überfordert, konnte das Tempo des Franzosen nicht mitgehen, dazu mit missglücktem Klärungsversuch vor dem 0:3. Note: 5,5 © imago images 20/33 OUMAR SOLET: Die Münchner Offensivpower war auch für ihn eine Nummer zu groß. Gewann im ersten Durchgang keinen einzigen Zweikampf und blieb folgerichtig nach 45 Minuten in der Kabine. Note: 5,5 © getty 21/33 MAXIMILIAN WÖBER: Äußerst bitterer Abend für den Verteidiger. Ging gegen Lewandowski zweimal ungeschickt zu Werke und verschuldete so zwei Elfmeter. Auch am 0:3 beteiligt. Davon erholte er sich nicht mehr, blieb Unsicherheitsfaktor. Note: 6 © imago images 22/33 ANDREAS ULMER: Der Routinier hatte wie seine Abwehrkollegen einen schweren Stand, gewann in der ersten Hälfte keinen Zweikampf. Gegen Gnabry vor dem 0:4 zu spät dran. Nach Gnabrys Auswechslung etwas stabiler. Note: 5 © imago images 23/33 NICOLAS CAPALDO: Hatte die Riesenchance auf einen Salzburger Traumstart (3.), kurz danach mit einer gefährlichen Flanke (5.). Auch danach noch der engagierteste Salzburger mit den meisten Ballkontakten. Konnte das Ruder aber nicht rumreißen. Note: 4,5 © imago images 24/33 MOHAMED CAMARA: Der im Hinspiel so starke Sechser konnte gegen die Münchner Wucht wenig ausrichten. Leitete das 0:4 mit seinem Ballverlust ein. Auch sonst mit einigen Fehlpässen. Musste schließlich verletzt raus. Note: 5 © imago images 25/33 NICOLAS SEIWALD: Mann für die Standards. Hatte nach dem ersten Elfer den Ausgleich auf dem Fuß (15.). Bayerns Tore ließen auch bei ihm das Selbstvertrauen schwinden. Sinnbildlich: ein völlig missglückter Freistoß (27.). Zur Pause raus. Note: 5 © getty 26/33 BRENDEN AARONSON: Der Mann hinter der Salzburger Doppelspitze bekam überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel. Nach der Pause etwas auffälliger, leitete das Ehrentor ein. Note: 5 © imago images 27/33 JUNIOR ADAMU: Machte beim frühen Pressing der Salzburger viele Meter, letztlich aber ohne Erfolg, da die Münchner meist einen Schritt schneller waren. Ansonsten ohne Akzente in Richtung Neuers Tor. Note: 5,5 © getty 28/33 KARIM ADEYEMI: Trat in seiner Geburtsstadt gleich mal links in Erscheinung und leitete Capaldos Großchance ein (3.). Doch danach machte sich beim Nationalspieler schnell Resignation breit. Ein harmloser Torschuss (45.), ging nach einer Stunde. Note: 5 © imago images 29/33 KAMIL PIATKOWSKI: Ersetzte Solet in den zweiten 45 Minuten in der Innenverteidigung. Hatte dann gleich mal bei Müllers 0:5 das Nachsehen. Note: 4,5 © imago images 30/33 LUKA SUCIC: Kam zur zweiten Hälfte für Seiwald, hatte jedoch einen ähnlich schweren Stand. Note: 5 © imago images 31/33 MAURITS KJAERGAARD: Wurde nach gut einer Stunde für Adamu eingewechselt. Der 18-Jährige durfte sich immerhin über einen sehenswerten Ehrentreffer freuen. Note: 3,5 © imago images 32/33 BENJAMIN SESKO: Ersetzte den glücklosen Adeyemi nach 60 Minuten. Leitete gleich einen Salzburger Angriff ein, doch die Partie war ohnehin schon gelaufen. Verschuldete noch das 1:7. Note: 5 © getty 33/33 SAMSON TIJANI: Ersetzte den verletzten Camara, aber das Spiel war da eh schon längst entschieden. Note: 5

Für die Münchner fand Jaissle Lob. "Sie haben die Räume dynamisch besetzt", so der Jung-Trainer. "Jetzt nach dem Spiel ist es bitter. Es schmerzt auch, sich so aus der Champions League zu verabschieden. Ich möchte ein großes Lob aussprechen, wir haben mit dem Einzug ins Achtelfinale Historisches geschafft. Auch, wenn es sich nach so einem Abend vielleicht blöd einhört, darf man das nicht vergessen."

Der an diesem Abend unglückliche Wöber sprach von einer Partie, die "in die Hose" ging. "Zu Beginn gleich einmal zwei Elfer verschuldet. Wir sind dann von Minute zu Minute mehr auseinander gebrochen", so Wöber. "Bei den Bayern weiß man, die hören dann nicht auf, die wollen es zweistellig machen. Als Fußballer ist es das schlimmste Gefühl, dass man zur Pause rauskommt und weiß, es geht nur mehr darum, Haltung zu bewahren. Es wird einige Tage dauern, das zu verdauen. Das war richtig schlecht von uns, ein Aussetzer. Aber wir dürfen diese Champions-League-Saison nicht schlechtreden, die war richtig cool."

Müller: "Insgesamt waren wir besser"

Bayern steht damit zum zehnten Mal in den letzten elf Jahren unter den besten Acht in der Champions League und freut sich auf die nächste Spielrunde, die am 5./6. und 12./13. April ausgetragen wird. Auch die Halbfinal-Hinspiele sind noch im selben Monat, der April wird heiß.

"Unsicherheit war nicht da, es war eine Anspannung da. Die Bedeutung für uns und für die Saison war jedem bekannt. Es ist ja manchmal einfacher, wenn man den Gegner schon kennt. Aber es lief natürlich auch gut für uns. Dieses Spielglück, was wir in Salzburg nicht hatten, das hatten wir heute. Wir hätten auch nach fünf Minuten zurückliegen können. Aber insgesamt waren wir besser", analysierte Thomas Müller bei Amazon die Partie.

Nächster Gegner ist am Samstag die formstarke TSG 1899 Hoffenheim. Salzburg verabschiedet sich für dieses Jahr aus Europa, kann aber mit dem Achtelfinale auf das beste Champions-League-Ergebnis der Vereinsgeschichte und Prämien über 50 Millionen Euro zurückblicken. Weiter geht es in der Meistergruppe: Am Sonntag gegen Sturm Graz.