FC Bayern vs. Red Bull Salzburg: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag um 21:00 Uhr gastiert Red Bull Salzburg im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel beim FC Bayern. Wir erklären Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Red Bull Salzburg musste im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern erst in Minute 90 den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Dennoch verkauften sich die Bullen teuer.

Junior Adamu brachte die Österreicher in Minute 21 in Führung - in Folge hatte Red Bull Salzburg durchaus die Möglichkeit, im ersten Durchgang die Führung auszubauen. In der zweiten Halbzeit breitete sich bayrische Dominanz auf, die kurz vor Schlusspfiff im Ausgleich resultierte.

Auswärtstorregel gibt es in der heurigen Saison aber nicht mehr - und so haben die Bullen vor dem Rückspiel am heutigen Dienstag eine brauchbare Ausgangssituation. "Wir sind absolut bereit. Wir sind gierig, jung, spritzig, darauf kommt es an", ist Karim Adeyemi selbstbewusst: "Wir sind Bayern ein Klotz am Bein."

FC Bayern: Achtelfinale der Champions League gegen Red Bull Salzburg im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast Resultat Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr RB Salzburg Bayern München 1:1 Dienstag, 8. März 21 Uhr Bayern München RB Salzburg

Red Bull Salzburg vs. FC Bayern: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Achtelfinal-Duell zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern ist am Dienstag in Österreich nicht im Free-TV zu sehen.

So könnt ihr etwa das Hinspiel am 8. März live bei DAZN verfolgen. In Österreich bietet DAZN jedes Spiel der Königsklasse als Einzelübertragung an. Sehen könnt Ihr das Spiel auch in einer Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Liverpool.

DAZN verlangt seit dem 1. Februar von Neukunden für ein jederzeit kündbares Monatsabo 29,99 Euro und für ein Jahresabo 274,99 Euro.

Für Fußball-Fans lohnt sich ein Abo des Streamingdienstes in den kommenden Wochen und Monaten auf alle Fälle. Neben dem Großteil der Spiele in der weiteren CL-Saison, zeigt DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie reihenweise Spiele aus den europäischen Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Zudem ist man auch bei Sky Sport Austria 2 dabei - Philipp Paternina kommentiert die Partie.

FC Bayern vs. Red Bull Salzburg : Champions League heute live im Liveticker

Wie gewohnt bleibt Ihr bei SPOX auch immer up to date. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Spielszene.

Hier geht es zum Liveticker RB Salzburg vs. FC Bayern München.

Red Bull Salzburg gegen den FC Bayern: Die letzten drei Duelle

Bereits im Jahr 2020 standen sich Salzburg und die Bayern gegenüber. Die Münchner siegten in zwei spektakulären Duellen mit 3:1 und 6:2.

Wettbewerb Spieltag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Champions League Achtelfinale Mi, 16.02.2022 RB Salzburg FC Bayern 1:1 Champions League Gruppenphase Mi. 25.11.2020 FC Bayern RB Salzburg 3:1 Champions League Gruppenphase Di. 03.11.2020 RB Salzburg FC Bayern 2:6

Red Bull Salzburg: Oumar Solet wieder dabei

Wegen der zuletzt 17 (!) Coronafälle war die Vorbereitung bei Red Bull Salzburg "turbulent" und "alles andere als optimal" gewesen, erklärte Matthias Jaissle. Noch nicht alle seine Spieler könnten 100 Prozent abrufen, "aber wir haben uns vorgenommen, nicht zu jammern".

Die zuletzt angeschlagenen Oumar Solet und Benjamin Sesko können laut dem 33-Jährigen vorbehaltlich des Abschlusstrainings mitwirken. Bei Noah Okafor (Oberschenkel) habe es "nicht gereicht".