Chelsea vs. Real Madrid: Champions League Halbfinale heute live im TV und Livestream sehen

Das zweite Finalticket für das diesjährige Champions-League-Finale wird heute eingelöst. Der FC Chelsea empfängt zum Rückspiel den amtierenden spanischen Meister Real Madrid. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt.

Chelsea vs. Real Madrid - Champions League Halbfinale: Anstoß, Ort Schiedsrichter

Der FC Chelsea und Real Madrid treffen am heutigen Mittwoch, den 5. Mai, im Champions-League-Rückspiel aufeinander. Los geht es um 21 Uhr an der Stamford Bridge in London. Das Stadion muss wegen der Corona-Pandemie weiterhin leer bleiben.

Folgendes italienisches Schiedsrichterteam ist für das Spektakel im Einsatz:

Schiedsrichter: Daniele Orsato

Assistenten: Alessandro Giallatini und Fabiano Preti

Vierter Offizieller: Davide Massa

Video-Assistent: Massimiliano Irrati

Champions League: Das Halbfinale im Überblick

Termin Begegnung Ergebnis TV, Livestream 27.04.2021, 21.00 Uhr Real Madrid - FC Chelsea 1:1 DAZN / Sky 28.04.2021, 21.00 Uhr PSG - Manchester City 1:2 DAZN / Sky 04.05.2021, 21.00 Uhr Manchester City - PSG 2:0 DAZN / Sky 05.05.2021, 21.00 Uhr FC Chelsea - Real Madrid -:- DAZN / Sky

© getty Thomas Tuchel und sein neuer Klub Chelsea sind seit seiner Übernahme auf Erfolgskurs.

Chelsea vs. Real Madrid: Champions League Halbfinale heute live im TV bei Sky sehen

Das heutige Halbfinal-Rückspiel überträgt unter anderem Sky live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender bietet die Vorberichte zum Spiel im Rahmen der Sendung "Mittwoch der Champions" eine Stunde vor Spielbeginn an. Auf Sky Sport UHD bzw. Sky Sport Austria 1 HD gibt es dann das Spiel in voller Länge zu sehen. Kommentator dafür ist Wolff Fuss.

Sky hat Chelsea gegen Real Madrid heute jedoch nicht nur im Pay-TV im Angebot, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream. Zwei Optionen stehen Euch dabei zur Verfügung - entweder Ihr verschafft Euch Zugang mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket.

Chelsea vs. Real Madrid: Champions League Halbfinale heute live im Livestream bei DAZN sehen

Die Partie wird zudem auch von DAZN live und in voller Länge übertragen. Der Streamingdienst geht um 20.30 Uhr mit Moderator Daniel Herzog, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch auf Sendung.

Chelsea vs. Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen