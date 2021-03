PSG (Paris Saint-Germain) - FC Barcelona: Champions League heute live im TV und Livestream sehen

Der FC Barcelona steht nach der 1:4-Niederlage im Hinspiel mit dem Rücken zur Wand. Im heutigen Achtelfinal-Rückspiel gilt PSG also als klarer Favorit auf das Weiterkommen. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und sehe die Champions League live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

PSG gegen FC Barcelona heute live: Die Eckdaten zum Spiel

Am heutigen Mittwoch steigt das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona. Für Barca ist es das erste Spiel unter dem neuen Präsidenten Joan Laporta - hier bekommt Ihr alle Informationen zur Partie:

Datum: 10. März 2021

10. März 2021 Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Stadion: Parc de Princes, Paris

Parc de Princes, Paris Zuschauer: Nicht zugelassen

Nicht zugelassen Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

PSG - FC Barcelona heute live im TV und Livestream

In Österreich und Deutschland zeigt der Streaminganbieter DAZN die Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona live in voller Länge. Sky hat sich hingegen die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig gesichert. Obendrein hat der Bezahlsender eine Konferenz mit beiden Spielen im Programm.

DAZN geht um 20.45 Uhr auf Sendung, wenn Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Sandro Wagner auf die Partie einstimmen. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt dann Kommentator Jan Platte.

Das Abonnement beim Streamingdienst kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Vorher habt Ihr die Möglichkeit, das Angebot mit dem kostenfreien Probemonat zu testen.

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und sieh das Rückspiel zwischen PSG und dem FC Barcelona heute live!

Neben der Champions League stellt DAZN auch Live-Berichterstattungen der Europa League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A und von LaLiga zur Verfügung. Auch US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Kampfsport (WWE, UFC, Boxen), Tennis und Darts findet Ihr beim "Netflix des Sports".

Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona heute im Liveticker

Alle Partien der Königsklasse könnt Ihr im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen, darunter natürlich auch die Partie zwischen PSG und dem FC Barcelona.

Primera Division: Die Bilder des "Grauens" vom FC Barcelona © getty/imago 1/35 Schräge Outfits, kuriose Werbeshootings oder einfach nur lustige Schnappschüsse - weiter geht's mit einer neuen Ausgabe der "Bilder des Grauens". Diesmal an der Reihe: der FC Barcelona. © IMAGO / Miguelez Sports Foto 2/35 Carles Puyol © IMAGO / VI Images 3/35 Dani Alves © IMAGO / Imaginechina 4/35 Lionel Messi © IMAGO / VI Images 5/35 Thierry Henry © IMAGO / HJS 6/35 Aleksandr Hleb © IMAGO / VI Images 7/35 Victor Valdes © IMAGO / Ulmer/Teamfoto 8/35 Samuel Eto'o © IMAGO / HochZwei 9/35 Lionel Messi und Ronaldinho © IMAGO / VI Images 10/35 Adriano © IMAGO / VI Images 11/35 Eric Abidal © getty 12/35 Lilian Thuram © IMAGO / Kicker/Eissner, Liedel 13/35 Bernd Schuster © IMAGO / Colorsport 14/35 Gary Lineker © IMAGO / PanoramiC 15/35 Xavi und Carles Puyol © IMAGO / HJS 16/35 Ronaldinho (mit Miroslav Klose) © IMAGO / PanoramiC 17/35 Luis Enrique © IMAGO / PanoramiC 18/35 Javier Saviola © getty 19/35 Deco © IMAGO / PanoramiC 20/35 Neymar © IMAGO / Cordon Press/Miguelez Sports 21/35 Andres Iniesta © IMAGO / Kilian 22/35 Luis Enrique © IMAGO / PanoramiC 23/35 Ludovic Giuly © IMAGO / IPA Press 24/35 Gerard Pique © IMAGO / IPA Press 25/35 David Villa © IMAGO / Marca 26/35 Pedro © IMAGO / Cordon Press/Miguelez Sports 27/35 Dani Alves © getty 28/35 Lionel Messi © getty 29/35 Thierry Henry © IMAGO / PanoramiC 30/35 Carles Puyol, Gaizka Mendieta und Dani © IMAGO / Cordon Press/Diario AS 31/35 Samuel Eto'o © IMAGO / PanoramiC 32/35 Gianluca Zambrotta © IMAGO / PanoramiC 33/35 Luis Figo © IMAGO / PanoramiC 34/35 Patrick Kluivert © getty 35/35 Lionel Messi (mit Kaka und Cristiano Ronaldo)

PSG - FC Barcelona: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams heute auflaufen:

PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Verratti - di Maria, Icardi, Mbappe

Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Verratti - di Maria, Icardi, Mbappe Barca: ter Stegen - Mingueza, Umtiti, Lenglet - Dest, S. Busquets, Jordi Alba - F. de Jong - Messi, Griezmann, Dembele

FC Barcelona holte bereits hohen Rückstand gegen PSG auf

Dank eines Dreierpacks von Kylian Mbappe hat PSG das Hinspiel in Barcelona mit 4:1 gewonnen und steht somit mit anderthalb Beinen im Viertelfinale. Doch schon einmal gab der französische Hauptstadtklub gegen Barca eine hohe Führung im Rückspiel aus der Hand.

Im März 2017 gewann Paris das Achtelfinal-Hinspiel noch deutlicher mit 4:0, ehe ein kleines Fußballwunder folgte und die Katalanen das zweite Aufeinandertreffen mit 6:1 gewannen. Den umjubelten Treffer, der Barca das Weiterkommen sicherte, erzielte Sergi Roberto in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick