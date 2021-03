Am heutigen Mittwoch geht es für die Bayern um den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Champions League. Wir zeigen Euch, wie Ihr heute die Partie zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom live im TV und Livestream sehen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau Spiele der Champions League umsonst!

FC Bayern - Lazio Rom: Champions League heute live im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte in der Champions League für den FC Bayern liegen zum größten Teil beim Bezahlsender Sky. Auch das heutige Achtelfinal-Rückspiel in der Allianz Arena wird nur auf Sky zu sehen sein. Los geht's hier mit Übertragung um 20.30 Uhr, der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Begleitet wird die Partie von Kommentator Kai Dittmann, der Kanal für die Partie ist Sky Sport 2 HD. Alle Sky-Kunden können via SkyGo die Partie auch von unterwegs sehen. Alternativ kann die Begegnung auch auf Sky Sport 1 HD in der Konferenz verfolgt werden.

FC Bayern - Lazio Rom: Champions League heute live: Ort, Uhrzeit, Datum

Datum: 17.03.2021

17.03.2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Stadion: Allianz Arena (keine Zuschauer)

Allianz Arena (keine Zuschauer) Übertragung: Sky, Highlights bei DAZN

FC Bayern vs. Lazio Rom: Champions League im Liveticker verfolgen

SPOX begleitet jede Partie der Champions League im Liveticker.

FC Bayern - Lazio Rom: Champions League heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Bayern:

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Gnabry - Lewandowski Voraussichtliche Aufstellung von Lazio Rom:

Reina - Patric, Acerbi, St. Radu - Lucas Leiva - Marusic, S. Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lulic - F. Caicedo, Immobile

FC Bayern - Lazio Rom: Champions League heute live: Vorschau

Für die Bayern läuft es derzeit nach Plan. Am vergangenen Samstag gab es in der Bundesliga einen ungefährdeten 3:1-Sieg bei Werder Bremen. Auch das Hinspiel in der ewigen Stadt konnte der Rekordmeister mit 4:1 für sich entscheiden und besonders Leroy Sane überzeugte auf voller Linie.

Die Tormaschine der Bayern, Robert Lewandowski, konnte in dieser CL-Saison in fünf Partien viermal netzten. In der Bundesliga steht der Pole derzeit bei 32 Treffern und jagt den "ewigen" Rekord von Gerd Müller. Die Bayern sind im europäischen Geschäft in diesem Jahr noch ungeschlagen und der Einzug in das Viertelfinale sollte Formsache für die Mannen von Hansi Flick sein.

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick