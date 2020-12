Manchester United - PSG: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch steht ein richtiger Knüller auf dem Champions-League-Programm. Manchester United empfängt Paris Saint-Germain. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker seht.

Am ersten Spieltag der diesjährigen CL-Kampagne überraschten die "Red Devils" den Vorjahrefinalisten PSG im eigenen Stadion. Bruno Fernandes (23.) brachte United per Eflmeter in Führung, ein Eigentor von Anthony Martial (55.) besorgte den Parisern allerdings den Ausgleich. Zum Goldtorschütze avancierte Marcus Rashford (87.), der zum 2:1-Auswärtssieg einnetzte.

Nach der blamablen Vorstellung bei Basaksehir, die mit einer 1:2-Pleite endete, kam Manchester United zuletzt wieder in Fahrt. Wettbewerbsübergreifend gewann man vier Spiele in Serie und schoss sich damit für den Kracher gegen PSG warm. Bei den Franzosen sieht die derzeitige Form weniger rosig aus. Aus den letzten fünf Spielen gab es lediglich zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.

Manchester United - PSG: CL-Spiel im TV und Livestream

Die Rechte an der diesjährigen Champions-League-Saison teilen sich auch heuer DAZN und Sky. Das Top-Spiel zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain gibt es in voller Länge exklusiv auf DAZN zu sehen. Ab 21 Uhr geht es mit der Übertragung los. Zudem wird man beim "Netflix des Sports" auch auf der Suche nach allen anderen Champions-League-Spielen des Abends - bis auf BVB gegen Lazio - fündig.

Manchester Utd. vs. Paris: Die Partie im Liveticker

Für all jene, ohne Möglichkeit das Spiel im Bewegtbild-Format zu sehen, gibt es unseren umfassenden SPOX-Liveticker. Hier geht´s lang.

Champions League: Tabelle der Gruppe H