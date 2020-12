Atletico Madrid - FC Bayern München: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Salzburgs Champions-League-Gruppe steigt am heutigen Dienstag der Kracher zwischen Atletico Madrid und FC Bayern München. SPOX verrät euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker seht.

Der FC Bayern könnte dem österreichischen Meister heute einen Gefallen tun. Gewinnen oder remisieren die Münchener, und siegt Salzburg in Moskau, dann hätten die "Bullen" ein Endspiel gegen Atletico Madrid am letzte Spieltag. Die Madrilenen könnten hingegen bei einem Sieg und gleichzeitigem Punktverlust von Lok Moskau den Aufstieg fixieren.

Zu gewinnen haben die Bayern heute selbst jedenfalls wenig. Bei zwölf Punkten in vier Spielen sicherte sich der deutsche Rekordmeister bereits vorzeitig den Einzug in die K.o.-Phase. Auch der erste Platz, welcher ein womöglich leichteres Los in der nächsten Runde beschert, ist sicher.

Atletico Madrid - Bayern München: Das CL-Spiel im TV und Livestream

Die Rechte an der diesjährigen Champions-League-Saison teilen sich auch heuer DAZN und Sky. Das heutige Spiel zwischen Atletico Madrid und Bayern München gibt es exklusiv und in voller Länge beim Streamingdienst DAZN. Ab 21 Uhr geht es mit der Übertragung los. Zudem wird man beim "Netflix des Sports" auch auf der Suche nach allen anderen - bis auf Lok Moskau vs. Salzburg - Champions-League-Spielen des Abends fündig.

Atletico vs. FC Bayern: Das Spiel im Liveticker

Natürlich gibt es auch bei diesem Spiel eine Alternative in schriftlicher Form. Wer keine Möglichkeit hat, den CL-Kracher zu sehen, wird mit dem SPOX-Liveticker stets auf den aktuellsten Stand gebracht. Hier geht´s lang.

Atletico Madrid gegen FC Bayern München: Mögliche Aufstellungen

Atletico: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi - Correa, Herrera, Saul, Koke - Joao Felix, Llorente

FC Bayern: Nübel - Alaba, Nianzou, Boateng, Pavard - Martinez - Sane, Müller, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting

Die Tabelle der Gruppe A