SK Rapid in der Champions-League-Qualifikation: Auslosung, Gegner, Spieltermine

Der SK Rapid versucht sich 2020/21 in der Champions League. Vor einer möglichen Gruppenphase warten allerdings in der Qualifikation einige Hürden auf Österreichs Vizemeister. SPOX erklärt euch, wann die Auslosung zur 2. Runde der CL-Quali stattfindet und wer Rapids mögliche Gegner sind.

Nach einer Saison ohne Europapokal startet Rapid Wien in der Saison 2020/21 in der 2. Champions-League-Qualirunde. Als Zweitplatzierter droht ein deutlich schwierigerer Weg als der, den Meister Salzburg bestreiten wird.

In der zweiten Runde des Verfolger-Wegs ist unter anderem ein Wiedersehen mit Stefan Schwabs PAOk möglich und nicht unwahrscheinlich. Weitere potenzielle Herausforderer sind der niederländische Vizemeister AZ Alkmaar sowie Kroatiens Zweiter, Lokomotiva Zagreb. Gespielt wird am 25. und 26. August. Dabei gibt es nur eine einzelne Partie, Verlängerung und Elfmeterschießen sind daher möglich.

Um in die Gruppenphase des Bewerbs einzuziehen, müsste Rapid drei Runden überstehen. Sollten die Hütteldorfer eine Runde weiterkommen, dann haben sie die Europa-League-Gruppenphase bereits fix. Bei einem Ausscheiden in der 2. CL-Qualirunde fallen die Grün-Weißen in die 3. Qualifikationsrunde der Europa League.

SK Rapid in der CL-Quali: Wann und wo gibt es die Auslosung?

Am heutigen Montag, den 10. August, rollen die "kleinen" Bälle in Nyon - Beginn des Events ist um 12.00 Uhr. Für die zweite Quali-Runde der Königsklasse ist Rapid gesetzt. Ausgelost wird aus drei ungesetzten Gegnern.

Die Ziehung seht ihr per Livestream auf der offiziellen UEFA-Seite - hier geht's lang.

Gesetzt Ungesetzt Besiktas JK PAOK Viktoria Pilsen AZ Alkmaar SK Rapid Lok. Zagreb

Champions League Qualifikation: Diese Gegner warten auf Rapid

Sollte Rapid das Weiterkommen in der 2. Qualirunde gegen PAOK, AZ Alkmaar oder Lok. Zagreb schaffen, warten in der dritten Runde größere Kaliber. Möglich wäre dann ein Aufeinandertreffen mit Benfica Lissabon, Dynamo Kiew, KAA Gent oder - falls Besiktas Istanbul in der zweiten Runde ausscheidet - FK Krasnodar.

Österreich im Europacup 2020/21: Salzburg, Rapid, WAC, LASK, Hartberg

Die österreichische Bundesliga ist in der aktuellen Saison mit fünf Klubs vertreten. Neben Red Bull Salzburg, die sich im Playoff der Champions League gegen lediglich einen Gegner durchsetzen müssen, hat auch Rapid eine Chance auf die Gruppenphase.