Marcel Sabitzer schießt RB Leipzig ins Champions-League-Viertelfinale: "Ein Abend für die Geschichtsbücher"

Auch dank Marcel Sabitzer zählt RB Leipzig nun zur Creme de la Creme des europäischen Fußballs. Zwei Tore steuerte der "Bullen"-Kapitän am Dienstag zum 3:0-Heimsieg über Tottenham bei, erstmals steht Leipzig im Viertelfinale der Champions League.

"Das vergisst man nicht so schnell", sagte Marcel Sabitzer. "Wir haben über beide Spiele eine sehr gute und reife Leistung gezeigt und sind absolut verdient weitergekommen", meinte Sabitzer nach einer abgeklärten Leistung. Dass beide Tore unter gütiger Mithilfe von Weltmeister-Torhüter Hugo Lloris fielen, interessierte nicht wirklich.

Der personell geschwächte Gegner wirkte zu Beginn höchst motiviert, das 0:1 auf dem Hinspiel aufzuholen, ging nach der frühen Führung durch den Steirer aber k.o. "Gemessen an dem Rahmen, war das eine sehr reife Leistung", lobte Trainer Julian Nagelsmann, der mit 32 Jahren als jüngster Coach der Champions-League-Historie ins Viertelfinale einzog.

"Es war ein Abend für die Geschichtsbücher. Den werde ich so schnell nicht mehr vergessen. Das wird mir noch einige Male durch den Kopf gehen", resümierte Sabitzer, der mit insgesamt vier CL-Toren fast schon Österreichs Besten, David Alaba (5), eingeholt hat. Und es war auch ein Abend, um zurückzublicken. "Wir haben uns darüber unterhalten, dass wir vor vier Jahren hier gegen Sandhausen 0:1 verloren haben. Und jetzt schlagen wir Tottenham insgesamt 4:0", berichtete Sabitzer.

Champions League: RB Leipzig - Tottenham Hotspur: Die Noten und Einzelkritiken © imago images 1/28 RB Leipzig steht nach dem 3:0 über Tottenham Hotspur im Viertelfinale der Champions League. Während RB das Spiel fast komplett dominierte, war vor allem die Spurs-Abwehr extrem schwach. Die Noten und Einzelkritiken zum Achtelfinal-Rückspiel. © getty 2/28 PETER GULACSI: Verlebte einen insgesamt ruhigen Abend. Parierte Lo Celsos Schuss (41.) stark und zeigte sich ansonsten souverän in der Strafraumbeherrschung. Note: 3. © imago images 3/28 LUKAS KLOSTERMANN: Als rechtes Glied der Dreierkette verlegte er sich gänzlich auf seine Abwehraufgaben. Diese aber löste er souverän durch gutes Stellungsspiel oder bei Bedarf einen guten Antritt wie gegen Moura (66.). Note: 3. © getty 4/28 DAYOT UPAMECANO: Der Abwehrchef erstickte mögliche Gefahrensituationen meist im Keim, besonders bei Auriers Flanke (18.) klärte er souverän. Brachte sich einmal gegen Lo Celso selbst in Schwierigkeiten, bereinigte es aber auch selbst. Note: 2,5. © getty 5/28 MARCEL HALSTENBERG: Insgesamt unauffällig, doch gerade bei der Chance von Lo Celso (41.) nicht im Bilde und zu zurückhaltend. War das schwächste Glied der Dreierkette. Note: 4. © getty 6/28 NORDI MUKIELE: Hielt die rechte Seite und zeigte sich präsent in direkten Duellen (92 Prozent Zweikampfquote). Bis zu seiner Verletzung hatte er die meisten Ballaktionen seines Teams und war stets anspielbar, ohne wirklich gefährlich zu werden. Note: 3 © getty 7/28 MARCEL SABITZER: Es war sein Abend. Erzielte das 1:0 per Schuss aus der zweiten Reihe, das 2:0 dann per Kopf. Gab ansonsten den souveränen Ballverteiler und eroberte zahlreiche Bälle im Mittelfeld. Note: 1,5. © getty 8/28 KONRAD LAIMER: Schlug den sehenswerten langen Ball auf Angelino vor dem 2:0 aus der eigenen Hälfte und spielte in der Folge noch ein paar weitere gute Diagonalbälle nach vorn, die Konter einleiteten. Eroberte zudem viele Bälle. Note: 2,5. © getty 9/28 ANGELINO: Guter Auftritt des eigentlichen Linksverteidigers. Er lief permanent die Linie rauf und runter, schlug präzise Flanken und bereitete mit einer solchen stark das 2:0 vor. Gewann das Duell mit Aurier deutlich. Note: 2,5. © getty 10/28 CHRISTOPHER NKUNKU: Als Flügelstürmer aufgeboten, spielte er meist zurückgezogen und lauerte auf Konter, blieb jedoch unauffällig. Seine beste Aktion war ein verunglückter Fallrückzieher kurz vor der Pause. Note: 4. © getty 11/28 PATRIK SCHICK: Holte sich häufig die Bälle aus dem Mittelfeld und kam kaum selbst zum Abschluss. Doch dafür bereitete er ein paar Torschüsse vor, darunter auch einen guten Versuch von Werner (28.). Note: 3. © getty 12/28 TIMO WERNER: Hielt sich vorwiegend links vorne auf, zog aber auch häufiger ins Zentrum. Hatte kein Glück im Abschluss, bereitete in seinem 150. Pflichtspiel für RB aber das 1:0 vor. Sorgte mit seinem Tempo immer wieder für Gefahr bei Kontern. Note: 3. © getty 13/28 TYLER ADAMS (ab 55.): Kam für Mukiele und hatte in einer Phase, der die Luft größtenteils raus war, kaum noch nennenswerte Aktionen. Note: 3,5. © getty 14/28 AMADOU HAIDARA (ab 59.): Kam für Nkunku und fiel in der letzten halben Stunde nicht weiter auf. Note: 3,5. © getty 15/28 EMIL FORSBERG (ab 87.): Wurde kurz vor dem Ende für Sabitzer eingewechselt und erzielte direkt mit seiner ersten Aktion das 3:0. Keine Bewertung. © getty 16/28 HUGO LLORIS: Sah beim 1:0 nicht gut aus, da er den Ball wohl falsch einschätzte oder zu spät sah. Beim 2:0 ließ er den kurzen Pfosten offen. Hielt anschließend noch ein paar weniger gefährliche Schüsse. Note: 4,5. © getty 17/28 TOBY ALDERWEIRELD: Die Spurs kassierten drei Gegentore, die nicht über seine Seite fielen. Er selbst hatte kaum Zugriff im Spiel und konnte die Pleite somit nicht verhindern. Note: 4. © getty 18/28 ERIC DIER: Auch Dier war nicht das große Problem in der Hintermannschaft, eroberte zudem die meisten Bälle seiner Mannschaft und versuchte sich in der zweiten Hälfte vereinzelt offensiv, wenn auch ohne Erfolg. Note: 3,5. © getty 19/28 JAPHET TANGANGA: Tanganga begann schwach und war unaufmerksam am Fünfmeterraum, als Sabitzer zum 2:0 einköpfte. Hatte auch sonst kaum Zugriff und machte keinen sicheren Eindruck. Note: 5. © getty 20/28 SERGE AURIER: Aurier begann mit ein paar gefährlichen Flanken von der rechten Seite, patzte dann aber gewaltig bei der versuchten Kopfballabwehr des Diagonalballs von Laimer auf Angelino vor dem 2:0. Hatte generell große Probleme mit Angelino. Note: 4,5. © getty 21/28 HARRY WINKS: Sah kurz vor der Pause durch ein taktisches Foul Gelb, unterband damit aber gegen Laimer einen Konter. Zeigte sich insgesamt zu schwach im Zweikampf, spielte aber meist präzise Pässe. Note: 4. © getty 22/28 GIOVANI LO CELSO: Lo Celso sorgte mit seinem Schuss aus der Drehung für die erste echte Chance für die Spurs (41.) und war insgesamt der aktivste Spieler seines Teams (90 Ballaktionen). Note: 3. © getty 23/28 RYAN SESSEGNON: Ein Totalausfall. Auf seiner linken Seite ging nichts, weder offensiv noch defensiv. Sessegnon verlor jeden seiner 14 Zweikämpfe und insgesamt 23 Bälle (die meisten im Spiel). Ihm gelang gar nichts. Note: 5. © getty 24/28 ERIK LAMELA: Versuchte noch zu stören vor Sabitzers 1:0, kam aber zu spät mit seiner Grätsche. Generell war er bemüht und klebte nicht auf dem Flügel, doch auch in der Mitte blieb er meist wirkungslos. Note: 4. © getty 25/28 DELE ALLI: Nominell als Sturmspitze aufgeboten, hielt sich der Nationalspieler eher im Mittelfeld auf, bewirkte aber auch dort nichts. Note: 5. © getty 26/28 LUCAS MOURA: Moura bemühte sich stets und versuchte viel, blieb aber auch wirkungslos. Immerhin zeigte er sich engagiert und durchsetzungsfähig im Zweikampf. Note: 4. © getty 27/28 GEDSON FERNANDES (ab 80.): Durfte in den finalen zehn Minuten für Lo Celso ran. Keine Bewertung. © getty 28/28 Malachi Fagan-Walcott (ab 90.): Kam in der Nachspielzeit für Aurier und gab sein CL-Debüt. Keine Bewertung.

Tottenhams Jose Mourinho: "Wir sind in Schwierigkeiten"

Tottenhams Star-Coach Jose Mourinho hingegen ist derzeit besser in der Vergangenheit aufgehoben. "Wir sind in Schwierigkeiten", gestand der Portugiese auf "Sky", vor allem die zahlreichen Ausfälle seien auf diesem Niveau nicht zu kompensieren. "Es ist zu viel", meinte er im Hinblick auf das Fehlen von u.a. Harry Kane, Son Heung-min und Steven Bergwijn. Nach der fünften Niederlage in den jüngsten sechs Pflichtspielen hofft Mourinho im Saisonfinish auf ein kleines Wunder, um in der Premier League noch die CL-Qualifikation zu schaffen. Derzeit fehlen sieben Punkte auf Rang vier. "Das ist eine neuartige Situation, in der ich noch nie war."

Ungewohnt, allerdings in positiver Hinsicht, ist die Lage für Atalanta Bergamo. Dank einem 4:3-Erfolg vor leeren Rängen wegen der Coronavirus-Gefahr in Valencia zogen die Italiener mit dem Gesamtscore von 8:4 erstmals unter die Top-Acht der Champions League ein - und das bei der Premieren-Teilnahme an der Königsklasse.

Mann der Partie war Stürmer Josip Ilicic, dem als viertem Kicker nach Lionel Messi, Mario Gomez und Robert Lewandowski ein Viererpack in der Champions-League-K.o.-Phase gelang - als erstem in einem Auswärtsspiel. "Atalanta ist keine Überraschung mehr", stellte der Slowene danach zufrieden fest.