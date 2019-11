Wer zeigt / überträgt SSC Neapel gegen Red Bull Salzburg heute live im TV und Livestream?

Red Bull Salzburg ist heute am 4. Spieltag der Champions League zu Gast beim Tabellenführer SSC Neapel. Welcher Sender das Spiel überträgt, erfahrt Ihr hier.

Napoli gegen Salzburg live sehen? Mit dem Probemonat von DAZN geht's kostenlos.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Für Red Bull Salzburg ist die Partie in Neapel ein richtungsweisendes Spiel. Mit einem Sieg wahrt die Mannschaft von Coach Jesse Marsch die Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. Verliert Salzburg, rückt die Endrunde in weite Ferne.

SSC Neapel - Red Bull Salzburg: Ort, Uhrzeit und Schiedsrichter

Das Hinspiel verlor Salzburg nach einem offenen Schlagabtausch mit 2:3. Das Rückspiel steigt heute in Neapel.

Ort: Stadio San Paolo, Neapel

Stadio San Paolo, Neapel Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Wer zeigt / überträgt SSC Neapel gegen RB Salzburg heute live im TV und Livestream?

Der vierte Champions-League-Auftritt der Salzburger wird von DAZN übertragen. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland zeigt der Streamingdienst das Spiel exklusiv in voller Länge (hier geht's zum kostenlosen Probemonat). Der Pay-TV-Sender Sky, mit dem sich DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League teilt, zeigt lediglich vereinzelte Ausschnitte in seiner Dienstags-Konferenz.

Land Übertragung Österreich DAZN Deutschland DAZN

Die Übertragung auf DAZN startet wenige Augenblicke vor dem Anstoß der Partie um 21 Uhr.

Kommentar: Christian Brugger

Experte: Helge Payer

Helge Payer spielte während seiner aktiven Laufbahn bis auf eine Leihsaison beim ASK Kottingbrunn fast ausschließlich bei Rapid Wien. 2013 beendete der Tormann seine Karriere in Griechenland. Seitdem tritt Payer als TV-Experte beim ORF und bei DAZN auf.

SSC Neapel - Red Bull Salzburg: Vorschau aufs Spiel

Der Bundesliga-Tabellenführer setzt alle Hoffnungen in den Überflieger der bisherigen Saison: Erling Haaland. Der Norweger traf bereits im Hinspiel doppelt und führt die Torschützenliste der Königsklasse mit sechs Toren an.

"Uns ist schon bewusst, dass wir einen besonderen Spieler bei uns haben", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund der APA. "Es ist von der Entwicklung her vielleicht der spektakulärste Spieler, den wir je hier gehabt haben."

Haaland ist der Tor-Garant der Salzburger. In allen Wettbewerben steht der 19-Jährige bei 22 Tore in 16 Spielen.

© getty

Für einen Sieg in Neapel braucht es aber auch Mitspieler in Topform. Trainer Marsch ist zuversichtlich: "Ich denke, wir sind bereit. Wir sind bereiter als vielleicht in den ersten drei Spielen."

Neapel hat derzeit mit einigen Problemen in der Liga zu kämpfen. Carlo Ancelotti und sein Team warten seit drei Spielen auf einen Sieg. Napoli rutschte in der Tabelle sogar auf Rang sieben ab.

SSC Neapel - Red Bull Salzburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Marsch muss in Neapel aus gesundheitlichen Gründen auf Patrick Farkas, Antoine Bernede und Smail Prevljak auskommen. Zudem fällt auch ÖFB-Tormann Cican Stankovic (Muskelbündelriss) aus. Für ihn steht wohl Carlos Coronel im Tor.

RB Salzburg: Coronel - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Minamino, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai - Hwang, Haaland.

Coronel - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Minamino, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai - Hwang, Haaland. SSC Neapel: Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui - Callejon, Elmas, Ruiz, Zielinski - Lozano, Milik.

© GEPA

Champions League, Gruppe E: Salzburg zum Siegen verdammt

In der Horrorgruppe mit Neapel und Liverpool braucht Red Bull schon einen Dreier, um noch wirkliche Chancen auf ein Weiterkommen zu haben.

Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden muss Salzburg auf Schützenhilfe aus Genk hoffen. Die Belgier spielen im Anfield Stadium gegen Liverpool.

Zur Erinnerung: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Salzburg hat beide Spiele gegen Neapel (2:3) und Liverpool (3:4) knapp verloren.