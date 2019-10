Champions League: Wer zeigt / übertägt FC Liverpool gegen Red Bull Salzburg heute live?

Red Bull Salzburg gastiert am zweiten Spieltag der Champions League bei Vorjahressieger FC Liverpool. SPOX verrät Euch, wer die Partie heute live im TV und Livestream überträgt bzw. zeigt.

FC Liverpool - Red Bull Salzburg: Die Eckdaten zum Spiel

Anpfiff der Partie zwischen den Reds und Salzburg ist am heutigen Mittwoch um 21 Uhr. Austragungsort ist das legendäre Anfield Stadium, was im gleichnamigen Liverpooler Stadtteil liegt und rund 54.000 Zuschauern Platz bietet.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Andreas Ekberg

Andreas Ekberg Assistenten: Mehmet Culum, Stefan Hallberg

Mehmet Culum, Stefan Hallberg 4. Offizieller: Kristoffer Karlsson

Kristoffer Karlsson VAR: Jesus Gil Manzano

Jesus Gil Manzano VAR-Assistent: Ricardo de Burgos

FC Liverpool gegen Salzburg heute live im TV und Livestream

Während die Partie in Deutschland exklusiv bei DAZN übertragen wird, läuft das Gastspiel der Salzburger beim amtierenden Champions-League-Sieger in Österreich bei Sky. Die beiden Anbieter teilen sich in dieser Spielzeit die Übertragungsrechte an der Königsklasse und können die Live-Spiele anhand des Picking-Systems auswählen.

In Deutschland kann die Begegnung bei Sky hingegen nur in der Konferenz verfolgt werden.

Folgendes Personal begleitet die Übertragung bei Sky:

Kommentator: Martin Konrad

Martin Konrad Experte: Christian Fuchs

Darüber hinaus bietet Sky einen Livestream via Sky Go an, der allerdings nur für Kunden abrufbar ist.

FC Liverpool vs. Red Bull Salzburg heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel der Roten Bullen beim FC Liverpool zu sehen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und natürlich keine Tore. Hier geht's zum Liveticker.

Liverpool gegen Salzburg: Voraussichtliche Aufstellungen

LFC-Trainer Jürgen Klopp kann auf folgende Spieler nicht zurückgreifen: Alisson Becker (Wadenverletzung), Naby Keita (Muskelbündelriss) und Nathaniel Clyne (Kreuzbandriss).

Bei Red Bull Salzburg fehlen diese Akteure: Jasper van der Werff (keine Spielberechtigung), Kilian Ludewig (keine Spielberechtigung), Mohamed Camara (keine Spielberechtigung), Alexander Walke (Fußbruch) und Antoine Bernede (Schienbeinbruch).

LFC: Adrian - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Fabinho - Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Adrian - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Fabinho - Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Miamano, Junuzovic, Ashimeru, Szoboszlai - Haaland, Hwang

Champions League: Die Tabelle der Gruppe

Während sich Salzburg bei seinem Champions-League-Debüt keine Blöße gab und ein Schützenfest gegen Genk feierte, verlor Liverpool beim SSC Neapel mit 0:2 und steht heute dementsprechend unter Druck. In der Liga haben die Reds hingegen bisher volle Ausbeute und grüßen von der Tabellenspitze.

Platz Team Spiele S U N T G Diff Punkte 1 FC Salzburg 1 1 0 0 6 2 +4 3 2 SSC Neapel 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 FC Liverpool 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 KRC Genk 1 0 0 1 2 6 -4 0

Champions League: Die Mittwochsspiele

Champions League: Die Mittwochsspiele