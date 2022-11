Absage an Chelsea: Konrad Laimer wechselt wohl ablösefrei zum FC Bayern

Der Wechsel von RB-Leipzig-Mittelfeldspieler Konrad Laimer zum FC Bayern soll bereits mündlich vereinbart sein. der ÖFB-Teamspieler soll im Sommer ablösefrei in München andocken.

Heißes Bayern-Gerücht! Laut Bild kommt Konrad Laimer im Sommer 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München. Dem Vernehmen nach besteht bereits eine mündliche Einigung.

Julian Nagelsmann wollte den österreichischen Mittelfeldakteur schon im zurückliegenden Sommer holen, angesichts des auslaufenden Vertrags und der RB-Forderung von rund 30 Millionen Euro ging der FC Bayern aber nicht in die Vollen.

Eine Verlängerung in Leipzig soll Laimer ablehnen, ebenso einen Wechsel zum FC Chelsea. Lediglich die Option FC Liverpool wollte sich Laimer offenbar nach offen halten. Der 25-Jährige kann ab 1. Jänner einen Vorvertrag unterschreiben.

Ende September trauerte Laimer noch dem geplatzten Bayern-Wechsel nach. "Ich wäre bereit gewesen, im Sommer den Schritt zu machen. Es war sehr nahe, aber das Go von Leipzig ist nicht gekommen", so Laimer zu Servus-TV. "Einer der besten Vereine auf der Welt klopft auch nicht jeden Sommer an. Man kann es aber eh nicht ändern."