Sasa Kalajdzic wird nicht Lewandowski-Nachfolger - Wechsel nach England?

Über Wochen und Monate wurde ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic bei Borussia Dortmund und Bayern München gehandelt. Offenbar wird der 24-Jährige bei keinem der beiden Traditionsklubs landen. Ein Wechsel nach England wird immer wahrscheinlicher.

Nachdem sich Borussia Dortmund für Ajax-Angreifer Sébastien Haller entschied, hat auch der FC Bayern offenbar kein Interesse mehr an Sasa Kalajdzic. Laut Informationen der Abendzeitung München, ist der VfB-Stuttgart-Stürmer kein Thema für die Nachfolge von Robert Lewandowski beim FC Bayern.

Viel mehr wäre der Österreicher lediglich als Back-up interessant gewesen. Diese Rolle wird von Eric Maxim Choupo-Moting ausgefüllt. Die Lewandowski-Nachfolge wird Kalajdzic aber nicht zugetraut.

Somit stehen die Zeichen auf einen Wechsel in die Premier League. Die Liste der Interessenten für den Zweimeterstürmer dürfte lang sein. Wie The Athletic berichtet, hat Brighton & Hove Albion Interesse an Kalajdzic signalisiert und bemüht sich intensiv um dessen Dienste. Auch Antonio Contes Tottenham Hotspur und Hasenhüttl-Klub FC Southampton gelten als interessiert.

Der 15-fache ÖFB-Team-Stürmer (4 Tore) erzielte in der abgelaufenen Saison für den VfB in 15 Partien sechs Tore und traf alle 204 Bundesliga-Minuten.