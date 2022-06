Gerhard Struber gibt dem FC Augsburg einen Korb

Der österreichische Fußballtrainer Gerhard Struber gab dem FC Augsburg einen Korb. Der Ex-WAC-Coach bleibt lieber in New York.

Wie Sport1 berichtet, versuchte der FC Augsburg Gerhard Struber von einem Engagement zu überzeugen. Intensiv hätte man um den 45-Jährigen geworben, um die Nachfolge von Markus Weinzierl anzutreten.

Doch Struber winkte ab - er will seinen bis 2023 datierten Vertrag in der Major League Soccer bei New York Red Bulls erfüllen. Zuletzt sagte Struber bereits Werder Bremen ab, langfristig soll Deutschland jedoch dennoch interessant für ihn sein.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Struber wechselte im Oktober 2020 vom FC Barnsley nach New York.