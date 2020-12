Mainz-05-Trainer antwortet ÖFB-Legionär Kevin Stöger

In der deutschen Bundesliga wartet Kevin Stöger auf seinen ersten Startelfeinsatz für Mainz 05. Dass er seinen Unmut nun via Medien ausrichtete, ging nach hinten los.

"Leider warte ich bis heute noch auf meinen ersten Startelfeinsatz bei Mainz. Ich denke, man hat in den vergangen zwei Wochen gesehen, dass ich der Mannschaft helfen kann und hoffe somit auch auf das Vertrauen des Trainers und mein erstes Spiel von Anfang an", monierte der 27-Jährige im Kicker fehlende Einsatzminuten.

Worte, die Mainz 05-Coach Jan-Moritz Lichte nicht glücklich stimmten. Bei einer Pressekonferenz auf Stögers Worte angesprochen, antwortete Lichte: "Die eine Möglichkeit ist, es nicht zu lesen, dann braucht man auch nicht darauf reagieren. Die andere Möglichkeit ist, genau so weiterzumachen wie vorher auch. Also es wird keinem Spieler die Möglichkeit gegeben, mehr Minuten zu bekommen, weil er das in irgendeiner Zeitung gerne hätte."

Konsequenzen muss Stöger aber nicht befürchten. "Es ist ja wichtig, dass die Spieler alle so viele Einsatzminuten, wie sie bekommen können, haben wollen. Das ist bei einem Profisportler hoffentlich normal. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, andersrum reagieren zu müssen und sagen zu müssen: So geht's aber nicht. Wenn er das sagen möchte, soll er das sagen. Das verändert aber seine Position und seine Situation in meinen Augen nicht", so Lichte.

Stöger unterschrieb im Oktober als "Free-Agent" für zwei Jahre bei den Mainzern, absolvierte seither aber nur 43 Spielminuten in denen er ein Tor erzielte. Nach zehn Spielen halten die Mainzer bei lediglich fünf Punkten und rangieren auf dem 17. Tabellenplatz.