Legionär Florian Flecker wechselt von Union Berlin zu Würzburger Kickers

Florian Flecker wechselt vom deutschen Bundesligisten Union Berlin zum Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Der 24-jährige Steirer erhielt dort einen Zweijahresvertrag.

Das gab sein neuer Club am Samstag bekannt. Der Mittelfeldspieler war vor einem Jahr nach einer starken Saison in Hartberg nach Berlin gewechselt, kam dort aber zu keinem Einsatz. Union hat Flecker aber noch nicht abgeschrieben, so Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert: "Wir werden seine Entwicklung weiterverfolgen." Zudem haben sich die "Eisernen" eine Rückkaufoption gesichert.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Auch wenn ich mir die Saison persönlich etwas anders vorgestellt habe, konnte ich die Zeit nutzen, um mich selbst weiterzuentwickeln, vor allem im Fitnessbereich, aber auch im mentalen Bereich", sagte Flecker.

Zuletzt wurde über eine Rückkehr nach Österreich gemunkelt, insbesondere mit Ex-Verein TSV Hartberg wurde der Spieler in Verbindung gebracht.