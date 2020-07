Schalke 04 verzichtet auf Trainingslager in Mittersill wegen Hochzeit

Schalke 04 verzichtet der Liebe wegen auf sein seit Jahren bewährtes Trainingslager in Mittersill. Weil im Hotel Schloss Mittersill zeitgleich eine Hochzeitsfeier stattfinden soll, trat der deutsche Bundesligist den Termin ab.

"Die haben mir meine Hochzeit gerettet - und dafür bin ich den Schalkern sehr, sehr dankbar", wurde die Braut in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung zitiert. Eigentlich hatte der Club aufgrund einer langfristigen Kooperation mit der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern ein Vorrecht auf das Hotel.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zu der Terminüberschneidung war es gekommen, weil die Schalker ihr Trainingslager aufgrund des späten Bundesliga-Starts Mitte September verlegen mussten. Es soll in diesem Jahr vom 21. bis 29. August stattfinden. Wo sich das Team von Trainer David Wagner nach vier Jahren in Mittersill nun auf die Saison vorbereitet, will der Verein in Kürze mitteilen.