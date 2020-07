Fortuna Düsseldorf bestätigt: Markus Suttner kehrt nach Österreich zurück

Markus Suttner verlässt den deutschen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Der Vertrag des Verteidigers werde nicht verlängert, gab der Club am Donnerstag bekannt.

Suttner ziehe es zurück ins seine österreichische Heimat, so die Fortuna weiter. Zu welchem Club der ehemalige Austria-Wien-Spieler wechselt, blieb aber offen.

Aus der Jugend der Wiener schaffte es der Linksverteidiger zum Meistertitel und danach zu Ingolstadt. Von dort realisierte er sich seinen Traum-Wechsel in die Premier League zu Brighton. Per Leihe kam Suttner dann zu Düsseldorf, wurde später fest verpflichtet und erkämpfte sich den Weg in die Bundesliga.

Nun, nach dem Abstieg, verlässt er wie Landsmann Kevin Stöger nachdem der Vertrag auslief.

Markus Suttner: Leistungsdaten nach Verein