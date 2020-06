FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Deutsche Bundesliga in Österreich im TV & Livestream sehen

Für den FC Bayern geht es am heutigen Samstag nach Leverkusen, wo ein weiterer Schritt Richtung achter Meisterschale in Serie getan werden soll. SPOX erklärt, wo es die Partie im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Im Hinspiel sorgte Bayer 04 für eine Überraschung in München. Leverkusen bezwang den amtierenden Meister mit 2:1. Leon Bailey (10., 35.) besiegelte dank zwei Treffern die Bayern-Niederlage, der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer von Thomas Müller (34.) reichte dem Rekordmeister nicht für einen Punktgewinn.

© GEPA

David Alaba und Co. wollen nun Vergeltung. Die Formkurve des FC Bayern ist immerhin beeindruckend - die Münchner gewannen mittlerweile acht Liga-Partien in Folge und präsentierten sich beinahe unschlagbar. Auch Leverkusen überzeugte zuletzt. Die Werkself holte nach dem Restart satte neun Punkte aus vier Spielen.

FC Bayern zu Gast in Leverkusen: TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern wird heute live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD & UHD) wird das Einzelspiel übertragen. Konferenz-Liebhaber sehen dieses Match in Schaltung mit den restlichen Begegnungen des Samstagnachmittags auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Per kostenpflichtigem SkyGo-Abo gibt es das Match sogar im Livestream. Mit Sky X steht eine weitere Option zur Verfügung, um das Spiel live zu streamen.

Im Free-TV wird der Schlager nicht gezeigt. Auch DAZN zeigt keine Live-Bilder der Partie Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München.

© GEPA

Bayer Leverkusen vs. Bayern München im Liveticker

All jene, die den Kracher nicht live sehen können, bleiben mit dem umfassenden SPOX-Liveticker auf dem Laufenden. Hier kommst Du zum Liveticker.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag

Leverkusen kämpft um die Champions-League-Plätze, jeder Patzer könnte dabei fatale Folgen haben. Mit einem Sieg winkt den Münchnern hingegen die achte Meisterschale in Serie.