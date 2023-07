Die Vorbereitungsphase des Hamburger SV geht heute mit einem Testspiel gegen Red Bull Salzburg weiter. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Zahlreiche deutsche Klubs haben die Vorbereitung für die kommende Saison bereits gestartet. Darunter auch der Hamburger SV, der am heutigen Samstag, den 15. Juli, bereits sein drittes Testspiel bestreitet. Gegner des Zweitligisten aus dem Norden ist der österreichische Serienmeister Red Bull Salzburg.

Die Partie findet in der Salzburger Gemeinde Anif, in der Nähe der österreichisch-deutschen Grenze, statt. Um 10.30 Uhr wird das Duell angepfiffen.

© getty Der HSV bestreitet gegen RB Salzburg sein drittes Testspiel.

Die Begegnung mit dem österreichischen Meister bildet heute den Abschluss des Trainingslagers im Tiroler Kitzbühel, wo der HSV seit dem 6. Juli verweilt.

RB Salzburg vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Ihr wollt das Testspiel zwischen Salzburg und Hamburg auf keinen Fall verpassen? Dann habt Ihr die Wahl zwischen dem Livestream bei ServusTV On und sowie den Übertragungen bei HSVtv und auf dem YouTube-Kanal des Zweitligisten. Alle drei Optionen sind kostenlos.

RB Salzburg vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: RB Salzburg vs. Hamburger SV

RB Salzburg vs. Hamburger SV Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 15. Juli 2023

15. Juli 2023 Uhrzeit: 10.30 Uhr

10.30 Uhr Ort: Sportzentrum Anif (Bundesland Salzburg)

Sportzentrum Anif (Bundesland Salzburg) Livestream: ServusTV On, HSVtv , HSV (YouTube)

, HSV (YouTube) Liveticker: SPOX

HSV: Die Testspiele im Überblick

Der HSV hat bereits zwei Testspiele bestritten, am 2. Juli bezwang man den Landesligisten FC Verden 04 mit 3:2, am 7. Juli trennten sich die Rothosen gegen den tschechischen Topklub Viktoria Pilsen mit 3:3. Zum Abschluss trifft das Team von Trainer Tim Walter am 22. Juli auf die Glasgow Rangers, ehe am 28. Juli die 2. Bundesliga losgeht.