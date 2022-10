Die Formel 1 ist zu Gast in Mexiko. Für die Fahrer wird es heute beim Qualifying auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez ernst. Wo Ihr das Qualifying beim GP von Mexiko heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die ersten beiden Freien Trainings beim GP von Mexiko haben die Formel-1-Piloten hinter sich. Nach dem dem heutigen 3. Freien Training geht es im Qualifying schließlich ans Eingemachte. Das Qualifying beim GP von Mexiko startet am heutigen Samstag, den 29. Oktober, um 22.00 Uhr auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt.

Einmal mehr gewann Max Verstappen das vergangenen Rennen. Beim GP von Austin kam der Weltmeister vor Lewis Hamilton und Charles Leclerc ein. Nach dem Fahrertitel in der WM sicherte sich Red Bull damit auf den Titel in der Konstrukteurswertung. Von der Pole aus gewann Max Verstappen am vergangenen Sonntag das Rennen jedoch nicht. Die konnte sich Ferrari-Pilot Carlos Sainz sichern. Die Ferraris dürften auch am heutigen Tag ein Wort um die Poleposition mitreden.

Unter Druck steht am heutigen Tag erneut Mick Schumacher. Seine Zukunft in der Formel 1 ist weiterhin ungewiss, überzeugen konnte der junge Haas-Pilot in den vergangenen Wochen nämlich nicht und bangt damit weiterhin auf ein Cockpit im nächsten Jahr. Wie schlägt sich Schumacher heute im Qualifying beim GP von Mexiko?

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Der Zeitplan in der Übersicht

Datum Uhrzeit Session Freitag, 28. Oktober 2022 20 Uhr 1. Freies Training Freitag, 28. Oktober 2022 23 Uhr 2. Freies Training Samstag, 29. Oktober 2022 19 Uhr 3. Freies Training Samstag, 29. Oktober 2022 22 Uhr Qualifying Sonntag, 30. Oktober 2022 21 Uhr Rennen

© getty Am vergangenen Wochenende beim GP von Austin konnte sich Carlos Sainz die Poleposition sichern.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen

Im Pay-TV seht Ihr in dieser Saison in Österreich alle Formel-1-Sessions live und in voller Länge auf Sky. Servus TV und der ORF wechseln sich zudem mit der Übertragung der Formel 1 im Free-TV ab. An diesem Wochenende zeigt sich Servus TV für die Berichterstattung zuständig und überträgt damit auch das heutige Qualifying live.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Die Übertragung im Free-TV

Im Free-TV seht Ihr heute das Qualifying beim GP von Mexiko live und vollumfänglich auf Servus TV. Um 21.45 Uhr beginnt der Sender mit den Vorberichten. Eine Viertelstunde später, um 22.00 Uhr, beginnt das Qualifying auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez.

Servus TV bietet Euch auch die Möglichkeit, das heutige Qualifying beim GP von Mexiko im Livestream zu erleben. Den kostenlosen Livestream von Servus TV findet Ihr auf der Website des Senders oder in der Servus-TV-App.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Die Übertragung im Pay-TV

Wie gewohnt zeigt Sky auch am heutigen Tag die Formel 1 live im Pay-TV. Auf Sky Sport F1 (HD) beginnt die Übertragung des Qualifyings um 21.30 Uhr. Ab 22.00 Uhr sind für den Sender Sascha Roos und Ralf Schumacher als Kommentatoren im Einsatz. Mit WOW und der Sky-Go-App habt Ihr als Sky-Kunden zudem gleich zwei Möglichkeiten das Qualifying beim GP von Mexiko im Livestream live und vollumfänglich zu verfolgen.

Einen Livestream des Qualifyings bietet zu guter Letzt auch die Formel 1 selbst an. Auf F1TV könnt Ihr als Bestandskunden das Spektakel in Mexiko ebenfalls live und in voller Länge sehen.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Die Infos im Überblick

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch das Qualifying beim GP von Mexiko im Liveticker. Damit verpasst Ihr nichts von der Action auf der Strecke. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

