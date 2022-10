Formel 1 - USA-GP: Verstappen siegt in Austin und sichert Red Bull Konstrukteurstitel – Deutsche Piloten im Pech

Max Verstappen hat den großen Preis der USA gewonnen und seinem Rennstall Red Bull den Konstrukteurstitel gesichert. Der Niederländer siegte auf dem Circuit of The Americas vor Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari).

In der Konstrukteurs-WM ist Red Bull nun nicht mehr vom ersten Verfolger Ferrari einzuholen. Die Scuderia erlebte durch den frühen Ausfall von Pole-Setter Carlos Sainz eine rasche Enttäuschung. Leclerc betrieb Schadensbegrenzung.

Verstappen egalisierte mit dem 13. Erfolg der laufenden Saison den Rekord von Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013) für die meisten Siege innerhalb eines Jahres. Am kommenden Wochenende könnte Verstappen in Mexiko zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Sebastian Vettel zeigte im viertletzten Rennen der Karriere eine starke Leistung. Ein verpatzter Boxenstopp warf den viermaligen Weltmeister im Aston Martin weit zurück, am Ende wurde er Achter. Mick Schumacher, der um den Verbleib beim Haas-Team kämpft, verfehlte auf dem 15. Rang erneut die Punkte und muss weiter um seine Zukunft in der Königsklasse bangen.

Mateschitz-Reaktionen: "Werde mich immer ans letzte Treffen erinnern" © getty 1/18 Dietrich Mateschitz ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Der Red-Bull-Gründer investierte viel Geld in den Sport (u.a. Red Bull Racing, RB Leipzig und Red Bull Salzburg). SPOX hat die Reaktionen aus der Sportwelt gesammelt. © getty 2/18 Christian Horner (Formel-1-Teamchef von Red Bull Racing): "Was er erreicht hat und was er für so viele Menschen auf der ganzen Welt in verschiedenen Sportarten getan hat, ist unübertroffen." © getty 3/18 Helmut Marko (Motorsportberater Red Bull): "Wir wussten über seinen schweren gesundheitlichen Zustand. Aber trotzdem, nachdem es jetzt eingetreten ist, ist es für uns alle unfassbar, dass so eine große Persönlichkeit jetzt doch so früh abtreten musste." © getty 4/18 Stefano Domenicali (Formel-1-Präsident): "Er war ein unglaublich visionärer Unternehmer und ein Mann, der dazu beigetragen hat, unseren Sport zu verändern, und der die Marke Red Bull geschaffen hat, die auf der ganzen Welt bekannt ist." © getty 5/18 Sebastian Vettel (viermal Weltmeister mit Red Bull): "Ich habe sehr, sehr schöne und gute Erinnerungen. Generell die Beziehung - ich war ja damals noch sehr, sehr jung - war von ihm immer auf Augenhöhe und ... © getty 6/18 ... von ihm immer mit viel Respekt behandelt zu werden habe ich schätzen gelernt. (...) Jetzt ist es ein großer Schock für alle, die ihn auf diesem Weg begleitet haben." © getty 7/18 Max Verstappen (zweimaliger Weltmeister mit Red Bull): "Ich werde mich immer an das letzte Treffen mit ihm erinnern, es war sehr speziell und das ist es jetzt noch mehr. (...) Ohne ihn würde ich nicht da sitzen, es ist ein unglaublich harter Tag." © getty 8/18 Sergio Pérez (Red Bull): "Das ist ein trauriger Tag für die Red-Bull-Familie. (...) Das ganze Team wird für ihn und seine Familie fahren und ich hoffe wirklich auf das Resultat, dass er von uns gerne gesehen hätte." © getty 9/18 Charles Leclerc (Ferrari-Pilot): "Es ist unglaublich traurig. Egal was er in seiner Karriere gemacht hat, er war ein toller Mensch und es ist ein großer Verlust für den Motorsport." © getty 10/18 Toto Wolff (Mercedes-Teamchef): "Er war der beeindruckendste Unternehmer, den wir in Österreich je hatten, wenn nicht weltweit. Was er für den Sport gemacht hat und wie viel er dem Sport gegeben hat, hat es davor nicht gegeben." © imago images 11/18 Heiko Wasser (F1-Kommentator via Twitter): "Es gibt nur wenige Menschen in der Formel 1 wie Didi Mateschitz. Visionär, Verrückter, Unternehmer und vor allem MENSCH. Danke, dass ich Sie kennenlernen dufte." © getty 12/18 Carlos Sainz (Ferrari-Pilot via Twitter): "Pole für morgen! Aber ich kann mich heute nicht richtig freuen, nachdem ich vom Tod von Dietrich Mateschitz erfahren habe. Mein tiefes Beileid an seine Familie und Freunde und an die gesamte Red-Bull-Familie." © imago images 13/18 RB Leipzig (Fußballkub): "Bei aller Trauer möchten wir auch unsere große Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, was Mateschitz für uns als Klub ermöglicht hat. (...) Wir sehen es als Verantwortung an, seine Vision in seinem Sinne weiterzuführen." © imago images 14/18 RB Salzburg (Fußballklub): Der österreichische Serienmeister wählte ähnliche Worte wie RB Leipzig. "Wir werden einen leidenschaftlichen Unterstützer vermissen, sein Geist und seine Leidenschaft für Sport wird unseren Klub aber immer begleiten." © imago images 15/18 Rapid Wien (Fußballklub): "Herr Mateschitz war unbestritten einer der erfolgreichsten und innovativsten Unternehmer in der Geschichte unserer Zweiten Republik und auch wenn wir andere Ansätze in Bezug auf den Betrieb eines Fußballklubs verfolgen, ... © imago images 16/18 ... waren und sind die Erfolge des FC Red Bull Salzburg - vor allem auch auf internationaler Bühne - für den gesamten Fußball in unserem Land sowie den Blick auf unsere Klubs und Spieler aus dem Ausland von sehr hoher Bedeutung." © getty 17/18 Lindsey Vonn (Ex-Skirennläuferin): "Das ist so traurig zu hören. Ich habe Didi gekannt und bin seit fast 20 Jahren Teil der Red-Bull-Familie. Meine tiefstes Beileid an Mark, Marion und seine ganze Familie." © getty 18/18 Benjamin Raich (Ex-Skirennläufer) "Er war sehr zurückhaltend, aber auch am Punkt in seinen Aussagen. Ein großer Unterstützer vom Sport. Er hat den Sport zu nutzen gewusst, er ist selbst groß geworden, hat aber auch den Sport groß gemacht."

USA-GP: Die Analyse

Am Start kam Verstappen deutlich besser weg als Polesetter Carlos Sainz (Ferrari) und zog auf der Innenbahn in Kurve eins am Spanier vorbei. Aus Sicht des Ferrari-Piloten sollte es aber noch dicker kommen: Lewis Hamilton und George Russell touchierten ihn beide kurz nacheinander am Heck, worauf sich er wegdrehte und bis ans Ende des Feldes zurückfiel. In der Box stellte man wenig später ein Wasserleck an seinen Ferrari fest, weshalb er das Rennen nicht mehr fortsetzen konnte.

Ebenfalls einen starken Start erwischten beide Aston-Martin-Fahrer. In der Hektik hielten sich Lance Stroll und Vettel aus dem Gröbsten heraus und kletterten bis auf P3 bzw. P5 nach vorne. Auch Schumacher machte einige Positionen gut, von Rang 16 ging es für ihn zunächst auf Platz 13.

Der Ausfall Sainz' spielte vor allem Verstappen in die Karten. Sein Red Bull präsentierte sich im ersten Stint etwas schneller als die beiden Mercedes-Piloten hinter ihm. Bis zu den ersten Boxenstopps fuhr sich der Niederländer so ein Polster von mehr als fünf Sekunden heraus, dieses sollte auch nach den Reifenwechseln Bestand haben.

Erst als innerhalb weniger Runden zweimal das Safety Car auf die Strecke beordert wurde - zunächst verabschiedete sich Alfa-Romeo-Pilot Valtteri Bottas ins Kiesbett, wenig später schoss Fernando Alonso (Alpine) Stroll ab - rückte das Feld wieder enger zusammen. Einen Vorteil zogen unter anderem Vettel und Schumacher daraus, da beide zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestoppt hatten und somit ihren Reifenwechsel unter begünstigten Bedingungen abwickeln konnten.

An der Spitze zeigte sich im Renntempo dann aber wieder die Überlegenheit Verstappens gegenüber der Konkurrenz. Runde für Runde schraubte der Niederländer seinen Vorsprung auf Hamilton weiter nach oben. Deutlich mehr Probleme hatte Teamkollege Pérez, der zunächst Leclerc und wenig später auch Russell passieren lassen musste.

Als bereits alles nach einem sicheren Sieg Verstappens aussah, unterlief der Boxencrew Red Bulls ein folgenschwerer Fehler beim Reifenwechsel. Bei seinem letzten planmäßigen Stopp klemmte beim Niederländer das rechte Vorderrad, so fiel er hinter Leclerc und Hamilton zurück.

Die Wut über diesen Vorfall war Verstappen in der Folge anzumerken. In Riesenschritten machte er zunächst auf Leclerc, welchen er nach einigen Versuchen überholte, und später auf Hamilton Boden gut. Auch der Mercedes-Pilot stellte letztlich kein Hindernis dar - fünf Runden vor Rennende kassiere der Niederländer den Ex-Weltmeister auf der langen DRS-Geraden.

Pech hatten nach starkem ersten Renndrittel die beiden deutschen Fahrer. Vettel verpasste ein besseres Rennergebnis nach einem verpatzten zweiten Boxenstopp, Schumacher kollidierte mit Williams' Nicholas Latifi und fiel aus den Top-Ten-Plätzen heraus.

Netzreaktionen zum Japan-GP: "Selbst die Verwirrung ist verwirrt" © getty 1/21 Die Formel 1 durchlebt einen mehr als chaotischen Großen Preis von Japan. Max Verstappen krönt sich zur Verwunderung vieler Fans zum Weltmeister, Mick Schumacher wird von Haas sabotiert und Pierre Gasly kommt mit einem Schock davon. Die Netzreaktionen. © Twitter 2/21 Matt Gallagher (F1-Presenter): "Max Verstappen ist Weltmeister?" © Twitter 3/21 © Twitter 4/21 Norman Fischer (Redakteur bei Motorsport-Total.com und Formel1.de) © Twitter 5/21 Lisa Höfer (Journalistin bei RTL) © Twitter 6/21 © Twitter 7/21 © Twitter 8/21 © Twitter 9/21 © Twitter 10/21 © Twitter 11/21 © Twitter 12/21 © Twitter 13/21 © Twitter 14/21 Lennart Wermke (Reporter bei Automobilwoche) © Twitter 15/21 © Twitter 16/21 © Twitter 17/21 © Twitter 18/21 "Gasly auf seinem Weg zur FIA (und das zurecht)." © Twitter 19/21 Will Buxton (F1-Presenter): "Die FIA kann sich nicht aus der Affäre ziehen. Entweder haben sie das Fahrzeug auf die Strecke gelassen oder sie hatten keine Kontrolle über die Fahrzeuge, die auf die Strecke kamen." © Twitter 20/21 "Die FIA will für ihre Handlungen nie Verantwortung übernehmen." © Twitter 21/21 "Die FIA wird sich erklären müssen!"

USA-GP: Die Reifenstrategie

Der für die Reifen äußerst anspruchsvolle Asphalt des Circuit of The Americas machte es den Teams beinahe unmöglich, auf eine Ein-Stopp-Strategie zurückzugreifen. Auch deshalb riskierte kein Team den Start auf den Softs. Die Spitzengruppe fuhr stattdessen größtenteils auf dem Medium los, im hinteren Feld wählten einige Piloten die härteste Mischung.

Aus der Spitzengruppe bog Hamilton als erster an die Box ab, Verstappen zog seinerseits nur eine Runde später nach und coverte den Engländer. Ähnlich ging Red Bull auch beim zweiten Reifenwechsel vor, dieses Mal klemmte es jedoch am Schlagscharuber, woraufhin der Niederländer zurückfiel.

Als einziger Pilot im Feld wagte Kevin Magnussen das Experiment mit lediglich einem Reifenwechsel. Der Däne ging äußerst pfleglich mit seinen Pneus um und krönte seine Hard-Medium Strategie mit einem starken neunten Platz.

Highlight des Rennens: Stroll-Alonso-Crash

Unmittelbar nach dem ersten Restart erwischte Fernando Alonso (Alpine) den leicht besseren Exit aus Kurve elf und wagte ein Manöver gegen den vor ihm liegenden Stroll. Sich im Windschatten ansaugend zog der Spanier jedoch einen Tick zu spät rüber und krachte ins Heck des Kanadiers. Beide Piloten blieben glücklicherweise unverletzt, Alonso konnte sein Rennen im Anschluss sogar fortsetzen.

Top des Rennens: Sebastian Vettel

Im Endspurt seiner Karriere bekommt der Deutsche anscheinend eine zweite Luft. Wie schon vor zwei Wochen in Japan lieferte Vettel eine starke und absolut fehlerfreie Performance ab. Zunächst hielt er sich aus dem Schlamassel an der Spitze heraus, später hatte er beim Boxenstopp unter SC das Glück des Tüchtigen. Ein Patzer beim zweiten Boxenstopp verhinderte ein besseres Ergebnis.

Flop des Rennens: Daniel Ricciardo

Bei McLaren wird der Australier in der kommenden Saison auf jeden Fall nicht mehr im Cockpit sitzen, mit Leistungen wie in Austin bewirbt er sich aber auch nicht unbedingt auf eine Weiterbeschäftigung bei einem anderen Team. Weite Teile des Rennens gurkte Ricciardo am Ende des Feldes herum, im Ziel wurde er als 17. Und Letzter gewertet.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 19 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 391 2 Charles Leclerc Ferrari 267 3 Sergio Perez Red Bull 265 4 George Russell Mercedes 218 5 Carlos Sainz Ferrari 202 6 Lewis Hamilton Mercedes 198 7 Lando Norris McLaren 109 8 Esteban Ocon Alpine 78 9 Fernando Alonso Alpine 71 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 656 2 Ferrari 469 3 Mercedes 416 4 Alpine 149 5 McLaren 138 6 Alfa Romeo 52 7 Aston Martin 49 8 Haas 36 9 AlphaTauri 35 10 Williams 8

*Der Russland-GP wurde aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ersatzlos gestrichen. Ursprünglich hatte die Formel 1 für die Saison 2022 23 Rennen eingeplant.