Beim GP von Mexiko bestreiten die Formel-1-Fahrer am heutigen Abend das 20. Rennen der Saison. Doch wer zeigt das Rennen beim GP von Mexiko heute in Österreich live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das Formel-1-Rennen beim GP von Mexiko findet am heutigen Sonntagabend, den 30. Oktober, statt. Um 21.00 Uhr werden die Ampeln auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt auf Grün geschaltet und der Kampf um das Podest und um wichtige Punkte in der WM-Wertung beginnt.

Die Titel in der Fahrer-und Konstrukteurswertung sind jedoch schon vergeben. Diese sicherten sich das Red-Bull-Team und Max Verstappen schon in den vergangenen Rennen, die Konstrukteurs-WM zuletzt beim GP von Austin. Verstappen und Teamkollege Sergio Pérez, der heute bei seinem Heim-GP an den Start geht, sind damit die Topfavoriten auf einen Sieg.

Aber auch Ferrari und Mercedes zeigten in den Sessions an diesem Wochenende beim GP von Mexiko eine gute Pace. Hochmotiviert dürfte vor allem Lewis Hamilton sein, der mit seinem zweiten Platz am vergangenen Wochenende in Austin dem ersten Sieg in dieser Formel-1-Saison sehr nahe kam.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich - Die Startaufstellung

Rang Fahrer Rennstall 1 Verstappen Red Bull 2 Russell Mercedes 3 Hamilton Mercedes 4 Pérez Red Bull 5 Sainz Ferrari 6 Bottas Alfa Romeo 7 Leclerc Ferrari 8 Norris McLaren 9 Alonso Alpine 10 Ocon Alpine 11 Ricciardo McLaren 12 Zhou Alfa Romeo 13 Tsunoda AlphaTauri 14 Gasly AlphaTauri 15 Schumacher Haas 16 Vettel Aston Martin 17 Albon Williams 18 Latifi Williams 19 Magnussen Haas 20 Stroll Aston Martin

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Gleicht zwei TV-Sender zeigen am heutigen Tag das Rennen beim GP von Mexiko live und in voller Länge im TV und Livestream. ServusTV überträgt das Spektakel im Free-TV, im Pay-TV seht Ihr dagegen das Rennen beim GP von Mexiko heute auf Sky.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Die Übertragung im Free-TV

Für die Free-TV-Übertragung des heutigen Rennens beim GP von Mexiko zeigt sich ServusTV zuständig. Mit dem ORF wechselt sich der Sender sich in dieser Formel-1-Saison mit den Übertragungen der Rennen ab.

Die Vorberichte starten auf ServusTV heute um 19.35 Uhr. Ab 21.00 Uhr seht Ihr auf dem Sender das Rennen beim GP von Mexiko live und in voller Länge.

ServusTV bietet Euch zudem die Möglichkeit das heutige Rennen live und vollumfänglich im Livestream zu erleben. Den Livestream des Senders findet Ihr in der Servus-TV-App oder auf der Servus-TV-Website.

© getty Lewis Hamilton wurde beim vergangenen GP in Austin Zweiter. Wie schlägt er sich heute im Rennen?

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Die Übertragung im Pay-TV

Sky überträgt am heutigen Abend das Rennen beim GP von Mexiko live und vollumfänglich im Bezahlfernsehen. Auf Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD seht Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders.

Sky beginnt mit den Vorberichten zum Rennen beim GP von Mexiko am heutigen Abend schon um 19.30 Uhr. Auch Sky bietet eine Livestream-Übertragung des Rennens auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez an. Im Livestream zeigt Sky das Rennen mit dem Angebot von WOW und der Sky-Go-App.

Die letzte Option das Rennen beim GP von Mexiko im Livestream zu sehen bietet Euch die Formel 1 selbst mit seinem Streamingdienst F1TV. Zugriff auf den Livestream von F1TV habt Ihr in Österreich nur als Bestandskunden.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich - Die Infos im Überblick

Event: GP von Mexiko

GP von Mexiko Datum: 30. Oktober

30. Oktober Rennstart: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Übertragung im TV: Sky, ServusTV

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV

Liveticker: SPOX

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch am heutigen Abend den GP von Mexiko in einem ausführlichen Liveticker. Ihr könnt das Rennen beim GP von Mexiko heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr hier an der richtigen Adresse. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1: Der Rennkalender 2022