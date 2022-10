Morgen in der Früh findet in Suzuka das Rennen beim Grand Prix von Japan statt. Hier erklärt Euch SPOX die Übertragungssituation in Österreich und wie Ihr das Spektakel im TV und Livestream sehen könnt.

Das 18. Rennwochenende der Formel-1-Saison 2022 nähert sich seinem großen Finale. Beim Großen Preis von Japan steht als nächste Session das Rennen auf dem Suzuka International Racing Course an, nachdem die drei Freien Trainings und das Qualifying bereits absolviert wurden. Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Japan und Österreich findet das Rennen am morgigen Sonntag, den 9. Oktober, bereits um 7 Uhr österreichischer Zeit in der Früh statt.

Formel 1, GP von Japan: Das Wochenende im Überblick

Datum Beginn (MEZ) Session Freitag, 7. Oktober 5 Uhr 1. Freies Training Freitag, 7. Oktober 8 Uhr 2. Freies Training Samstag, 8. Oktober 5 Uhr 3. Freies Training Samstag, 8. Oktober 8 Uhr Qualifying Sonntag, 9. Oktober 7 Uhr Rennen

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Japan im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Von Grand Prix zu Grand Prix fragen sich die österreichischen Formel-1-Fans, ob der ORF oder ServusTV überträgt. Die beiden Sender zeigen nämlich alle Sessions der Saison live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Um die vergangenen drei Rennen kümmerte sich stets der ORF, nun ist endlich wieder einmal ServusTV am Zug. Das Rennen wird beim Privatsender ab 5.15 Uhr gezeigt. Um diese Uhrzeit beginnt die detaillierte Vorberichterstattung.

Außerdem könnt Ihr das, was ServusTV im frei empfangbaren Fernsehen anbietet, auch via Livestream bei ServusTV On schauen. Zugriff auf ServusTV On bekommt man gratis.

Doch ServusTV bietet nicht die einzige Möglichkeit, mit der man das Rennen morgen in der Früh gucken kann. Auch Sky liefert die Livebilder zum Rennen. Bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event geht es um 5.30 Uhr los, wie üblich kümmern sich Sascha Roos und Ralf Schumacher um den Kommentar. Ebenso zeigt auch Sky das Rennen im Livestream. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW könnt Ihr diesen freischalten.

Dann gibt es noch die Option, die Session in Suzuka via F1TV zu schauen. Der Streamingdienst der Formel 1 ist allerdings kostenpflichtig.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Japan im TV und Livestream sehen - die Session im Liveticker

Die, die auf die Angebote im TV und Livestream nicht zugreifen können, haben als Alternative noch den Liveticker bei SPOX zur Verfügung. Überholmanöver, Ausfälle, Boxenstopps - alles, was Ihr vom Geschehen wissen müsst, wird im Minutentakt genauestens beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Japan.

© getty Max Verstappen fährt seinem zweiten WM-Titel entgegen.

Formel 1: Rennen beim GP von Japan - Die Startaufstellung

Position Fahrer 1 Verstappen 2 Leclerc 3 Sainz 4 Perez 5 Ocon 6 Hamilton 7 Alonso 8 Russell 9 Vettel 10 Norris 11 Ricciardo 12 Bottas 13 Tsunoda 14 Zhou 15 Schumacher 16 Albon 17 Gasly 18 Magnussen 19 Stroll 20 Latifi

Formel 1: Der WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Was in Singapur vor einer Woche nicht geklappt hat, kann morgen in Japan nachgeholt werden. Der WM-Führende Max Verstappen kann in Japan seinen zweiten Weltmeistertitel in Folge fixieren: Sein Vorsprung auf Charles Leclerc beträgt satte 104 Punkte.

Es gibt mehrere Szenarien, die mit Verstappen als Weltmeister enden. Auf der sicheren Seite ist der Niederländer jedoch auf jeden Fall, wenn er das Rennen gewinnt und zudem auch den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde einsackt. In dem Fall wäre es egal, wo Leclerc landet.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 341 2 Charles Leclerc Ferrari 237 3 Sergio Perez Red Bull 235 4 George Russell Mercedes 203 5 Carlos Sainz Ferrari 202 6 Lewis Hamilton Mercedes 170 7 Lando Norris McLaren 100 8 Esteban Ocon Alpine 66 9 Fernando Alonso Alpine 59 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46

