Die Formel 1 kehrt aus der Sommerpause mit dem Grand Prix von Spa in Belgien zurück. Heute findet das Qualifying statt, SPOX zeigt Euch, wie Ihr den Kampf um die Pole Position live im TV und Livestream sehen könnt.

Nach rund vier Wochen Sommerpause wird an diesem Wochenende in der Formel 1 wieder um WM-Punkte gefahren. Station Nummer 14 im 22 Rennen langen Kalender ist Belgien, wo der Grand Prix von Spa-Francorchamps über die Bühne geht. Zwei Freie Trainings wurden gestern absolviert, am heutigen Samstag, den 27. August, folgt um 13 Uhr Training Nummer drei. Danach, um 16 Uhr, geht es auf dem Circuit de Spa-Francorchamps so richtig zur Sache. Die 20 Fahrer kämpfen im Rahmen des Qualifyings um gute Startpositionen für das morgige Rennen, das um 15 Uhr losgeht.

Formel 1 - GP von Spa: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session-Beginn Freitag, 26. August 2022 14 Uhr 1. Freies Training 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 27. August 2022 13 Uhr 3. Freies Training 16 Uhr Qualifying Sonntag, 28. August 2022 15 Uhr Rennen

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Spa heute im TV und Livestream sehen

In Österreich teilen sich bekanntermaßen der ORF und ServusTV die Rechte für die Formel 1 auf, womit jedes Rennen und jede Session im Free-TV zu sehen ist. Für das Wochenende in Belgien wurde ServusTV damit beauftragt, die Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen zu übertragen. Der Privatsender bietet neben der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen auch einen Livestream an, dieser ist kostenlos. Die Vorberichte zum Qualifying gehen um 15.30 Uhr los.

© getty Max Verstappen führt die WM mit einem Riesenvorsprung an.

Bestandskunden vom Streamingdienst F1TV können die Session heute ebenfalls live verfolgen.

Wie die 13 Rennwochenenden zuvor wird das in Spa ebenfalls zu hundert Prozent auch von Sky, dem Inhaber der Exklusivrechte in Deutschland, übertragen, somit auch das heutige Qualifying. Auf dem Sender Sky Sport F1 (HD) geht die Übertragung um 15.30 Uhr los, dabei können auch österreichische Motorsportfans mitschauen. Sascha Roos kommentiert das Geschehen auf der Strecke gemeinsam mit dem Experten Timo Glock.

Was Sky im Pay-TV anbietet, lässt sich auch im Livestream verfolgen. Wer das Qualifying also auf diese Art und Weise schauen möchte, hat zwei Möglichkeiten, je nachdem, ob er/sie bereits Kunde bei Sky ist oder nicht: das SkyGo-Abonnement (Option für Kunden) oder WOW (für Nicht-Kunden).

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Spa heute im Liveticker

Alle Sessions in dieser Saison werden von SPOX live getickert. Das Qualifying beim GP von Spa darf dabei natürlich nicht fehlen. Bei uns könnt Ihr die schnellsten Rundenzeiten auch ohne Abo mitverfolgen.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Spa heute im TV und Livestream sehen - Die Strecke in Spa im Steckbrief

Der Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien ist mit sieben Kilometern Rundenlänge der längste Kurs im gesamten Formel-1-Kalender. Dementsprechend werden beim Rennen in Spa auch die wenigsten Runden gefahren - 44 sind es insgesamt.

Die Strecke besteht aus neun Rechts- und zehn Linkskurven. Den Rundenrekord im Rennen hält Valtteri Bottas, der 2018 - damals im Mercedes - nur 1:46,286 Minuten brauchte. Michael Schumacher ist mit sechs Siegen Rekordsieger, die meisten Poles konnte sich Lewis Hamilton holen (6).

Streckenname Circuit de Spa-Francorchamps Länge 7.004 Meter Runden 44 Distanz 308,052 km Rechtskurven 9 Linkskurven 10

